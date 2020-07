Yamana Gold schüttet Dividende aus

Der kanadische Goldproduzent Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, NYSE: AUY) zahlt an diesem Dienstag eine Dividende in Höhe von 0,015625 US-Dollar an seine Investoren aus (Record day war der 30. Juni 2020). Yamana Gold zahlt seine Dividende vierteljährlich aus. Ende April erhöhte Yamana Gold die Dividende um 25 Prozent auf den aktuellen Betrag,

Die Jahresdividende von 0,0625 US-Dollar entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 5,28 US-Dollar (Stand: 13. Juli 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,18 Prozent.

Im ersten Quartal 2020 lag der Umsatz von Yamana bei 356,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 407,1 Mio. US-Dollar), wie am 30. April berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 45 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 4,1 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor in den Büchern. Yamana verfügt über Produktions- und Explorationsstätten in Brasilien, Argentinien, Chile und Kanada.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 33,67 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de