Yellen - Schuldenobergrenze erhöhen und keine Gedanken an Platinmünze verschwenden

Washington (Reuters) - Für US-Finanzministerin Janet Yellen führt kein Weg an einer Erhöhung der Schuldenobergrenze vorbei.

Dies sei ganz wesentlich, um einen drohenden Zahlungsausfall ab 18. Oktober zu verhindern, sagte sie am Dienstag dem Sender CNBC. Zugleich erteilte sie Überlegungen eine Absage, das Schuldenproblem mit der Prägung einer Platinmünze im Gegenwert von einer Billion Dollar zu lösen. "Das ist wirklich ein Gag", fügte sie an. Dies sei nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die Idee basiert auf dem Recht des Finanzministeriums, Platinmünzen zu prägen. Einige demokratische Kongressmitglieder hatten dieses vermeintliche Schlupfloch ins Gespräch gebracht, um die politische Blockade im Streit um die Schuldenobergrenze im Parlament zu lösen.

Gelingt es dem Kongress nicht, die Schuldenobergrenze zu erhöhen oder zumindest auszusetzen, werden die USA laut Yellen ab voraussichtlich Mitte Oktober ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Im Fall der derzeit bei 28,4 Billionen Dollar liegenden Schuldenobergrenze sträuben sich die Republikaner aber vehement. Sie fordern die Demokraten auf, eine Lösung mit Hilfe eines Sonderverfahrens - im Parlamentsjargon Reconciliation genannt - zu beschließen. Dieser verfahrenstechnische Kniff würde lediglich eine einfache Mehrheit im Senat erforderlich machen, die die Demokraten aus eigener Kraft zustande bringen könnten. Yellen ließ in dem CNBC-Interview offen, wie sie zu dieser Variante steht: "Ich bin dafür, dass wir es hinkriegen. Wir müssen die Schuldenobergrenze grundsätzlich erhöhen, wenn das Land Haushaltsdefizite aufweist."