YETI HOLDINGS - Outdoor-Aktie klettert weiter nach oben

YETI Holdings Inc - WKN: A2N7XR - ISIN: US98585X1046 - Kurs: 81,580 $ (NYSE)

Das Unternehmen Yeti hat sich auf Produkte für Outdoor-Fans spezialisiert und bedient dabei vor allen Dingen die Nischen der Jäger und Fischer. Die Angebotspalette umfasst unter anderem Kühlboxen, Trinkflaschen und Rucksäcke. Im vergangenen Jahr steigerte Yeti den Umsatz um 19 % auf 1,09 Mrd. USD. Der bereinigte Nettogewinn schoss förmlich um 79 % gegenüber 2019 in die Höhe und erreichte 1,87 USD je Aktie. Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatzanstieg zwischen 15 und 17 % und einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,11 und 2,14 USD, was einem Anstieg von 13 bis 15 % entsprechen würde. Die Aktie ist mit KGVs von 40 und 34 und KUVs von 5,5 und 4,9 als fundamental teuer einzustufen.

Erst seit dem Jahr 2018 ist das Unternehmen börsennotiert. Corona hinterließ auch hier deutliche Spuren im Chart. Der Rücksetzer wurde aber schnell wieder wettgemacht. Bereits im Sommer 2020 erreichte der Wert neue Allzeithochs und setzte die Aufwärtsbewegung weiter fort.

YETI-Holdings-Aktie (Wochenchart)

Bereits am Freitag löste sich die Aktie von einem Kreuzwiderstand bei 76,77 USD und steigt auf Intraday-Basis heute auch über das bisherige Allzeithoch bei 80,89 USD. Damit ist mittelfristig der Weg zur Oberseite frei und die Verschnaufpause seit Januar sollte beendet sein. Zwar kann es noch zu Rücksetzern in Richtrung 76,77 USD kommen. Bestätigen die Bullen aber dieses neue Unterstützungslevel, dürfte die Aktie weiter steigen. Ein Projektionsziel liegt bei 98,00 USD. Absicherungen bieten sich spätestens unter dem Zwischentief bei 65,25 USD an. Ein Bruch dieses Tiefs würde die charttechnische Lage wieder verschlechtern und eine komplexere Korrekturstruktur würder wahrscheinlicher werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,09 1,28 1,45 Ergebnis je Aktie in USD 1,77 2,06 2,41 Gewinnwachstum 16,38 % 16,99 % KGV 46 40 34 KUV 6,5 5,5 4,9 PEG 2,4 2,0 *e = erwartet

YETI-Holdings-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)