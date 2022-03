Ynvisible führt bald gedrucktes E-Paper-Display mit dem geringsten Energieverbrauch ein

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) plant am 15. März 2022 eine aktualisierte Version seines Displays herauszubringen, mit der es sich auf dem Markt für gedrucktes E-Paper als das Display mit dem geringsten Energieverbrauch positioniert.

Das aufgerüstete Ultra-Low-Power-Display verbraucht 50 Prozent weniger Energie pro Switch als das Vorgängermodell und hält beim Ein- und Ausschalten zehnmal länger durch. Damit platziert sich die Technologie als das Display mit dem geringsten Energieverbrauch in der E-Paper-Branche.

Zu den weiteren Neuerungen gehören eine bessere Leistung, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen, eine schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine hochwertigere Druckanzeige.

Außerdem sind die neuen E-Paper-Displays auch die dünnsten Bildschirme auf dem Markt und passen in den Kartenhalter Ihrer Brieftasche, was unglaubliche Vorteile bei der Entwicklung von Produkten auf dem aufstrebenden Markt für intelligente Etiketten und Verpackungen bietet.

Zusammen mit den hochgradig anpassbaren Siebdruck-Produktionsprozessen positionieren diese Upgrades das E-Paper-Display von Ynvisible als einen überzeugenden Mitbewerber im Bereich der gedruckten Displays.

Carolos Pinheiro, CTO von Ynvisible, kommentierte:

„Wir erheben laufend das Feedback des Marktes, um entsprechend die Prioritäten bei unseren Entwicklungsanstrengungen und unserer Technologie-Roadmap zu setzen. Mit der Herausgabe dieses Displays, das einer neuen Generation von Bildschirmen angehört, gehen wir bewusst auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und erweitern gleichzeitig den Einsatz unserer Technologie in einer breiteren Palette von E-Paper-Geräten.”

„Dieses jüngste Upgrade bringt bestimmten Branchen, wie beispielsweise den Bereichen digitale Beschilderung, intelligente Überwachungsetiketten, Authentizität und Sicherheit sowie dem Einzelhandel, erhebliche Vorteile.”

Ynvisible präsentiert neues Produkt bei einer Online-Live-Veranstaltung

Ynvisible präsentiert das Display-Upgrade im Rahmen einer Online-Veranstaltung, bei der Carlos Pinheiro Baptista (CTO), Jani-Mikael Kuusisto (Senior VP of Ventures) und Keith Morton (VP of Sales) die neue Technologie vorstellen und live Fragen beantworten.

Das Live-Webinar findet am 15. März 2022 von 16.30 - 17.30 Uhr MEZ bzw. 7.30 - 8.30 Uhr PST statt.

Wenn Sie an der Live-Veranstaltung teilnehmen möchten, können Sie sich hier anmelden.

Über Ynvisible

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden e-Paper-Display-Markt. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung, Knowhow und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

