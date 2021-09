Ynvisible stellt Displays für MINT-Unterrichtskit von Electroninks her; Einführung für die Feiertage 2021 geplant

Displays von Ynvisible bieten neue Funktionen für die Unterrichtskits Circuit Scribe für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das neue Mitglied der Produktlinie Circuit Scribe soll rechtzeitig zu den Feiertagen 2021 auf den Markt kommen.

Ynvisible Interactive Inc. (das „Unternehmen“ oder „Ynvisible“) (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF), ein wachstumsstarkes Unternehmen im Markt für das Internet der Dinge (IoT), gab heute bekannt, dass mit der kommerziellen Herstellung und Lieferung von elektrochromen Displays für Circuit Scribe, die führende Unterrichtskitserie in den MINT-Fächern, begonnen wird. Infolge der (2019 angekündigten) Partnerschaft von Ynvisible und Electroninks wird das neue MINT-Unterrichtskit von Elektroninks in den USA, Kanada und Großbritannien rechtzeitig zu den Feiertagen 2021 auf den Markt kommen.

2013 stellte Electroninks die Unterrichtskitserie Circuit Scribe vor, die Kindern helfen soll, in die Geheimnisse der Elektronik einzudringen. Die Circuit Scribe MINT-Kits basieren auf Stiften mit leitfähiger Tinte, mit denen elektrische Verbindungen zwischen elektronischen Bauteilen gezogen werden. Die Marke Circuit Scribe ist jetzt ein bekannter Name in den MINT-Fächern, auf Maker Faires, bei projektbasiertem Unterricht und pädagogischem Spielzeug sowie in Schulen und Haushalten weltweit.

„Circuit Scribe begann mit einer Idee, nämlich, dass wir das Lernen in den MINT-Fächern für alle unterhaltsam und zugänglich machen könnten. Zusammen mit unserem Partnerunternehmen Ynvisible freuen wir uns nun darauf, unser Produkt auf das nächste Niveau zu heben und alle SchülerInnen, Lehrkräfte und andere Interessierte dazu anzuregen, ihrem Interesse an richtungweisender elektrochromer Technologie weiter nachzugehen.“ - Dr. Brett Walker, CEO und Mitbegründer.

„Zusammen mit Electroninks halten wir unser Versprechen, elektrochrome Technologie vor ein breites Publikum zu bringen. Den Anfang machen wir dabei in den Grundschulen und mit Eltern und Lehrkräften“, so Michael Robinson, CEO von Ynvisible Interactive.

„Die robusten Displays von Ynvisible ermöglichen mit ihrem extrem niedrigen Stromverbrauch neue innovative Produkte und Erlebnisse innerhalb unserer Kundenvertikale „Smart Play“. Die Aufnahme unserer Displays in Lernhilfen, Computerspiele und Spielsachen sorgt dafür, dass der Technologieunterricht den Lernenden Spaß bringt. Zudem bieten die Displays Lehrkräften praktische didaktische Module, und sie bilden ein Sprungbrett zu neuen Produktideen für unsere Kunden.“

Die Umsatzerlöse aus dem globalen Markt für Spielzeug mit Bezug zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) werden im Zeitraum 2021 bis 2025 voraussichtlich um 964,09 Millionen US-Dollar ansteigen. Das Umsatzwachstum bei didaktischen Robotern, Coding und intelligenten Spielsachen wird die Wachstumsdynamik des Marktes den Erwartungen zufolge mit einer Jahresrate (CAGR) von 4,65 Prozent beschleunigen. (Techanvio, 2021)

DESIGNER-FARBDISPLAYS FÖRDERN WACHSTUM

Zwei unabhängigen Marktstudien zufolge bezifferte sich der Markt für monochrome Displays 2019 auf 110 Millionen USD, weniger als 1 Prozent des gesamten Display-Marktes, einschließlich Farbdisplays.

Ynvisible hat nun neue Designer-Displays entwickelt, die Bildschirme in verschiedenen Farben in lustigen Farben und Formen enthalten. Die Kunden können ein Designer-Kit erwerben, um die neuen verfügbaren Optionen selbst zu begutachten.

„Elektrochrome Displays waren im Verbrauchermarkt nicht erhältlich, bevor Ynvisible damit anfing. Unsere Designer-Displays unterstützen das Markenerlebnis und die Innovationsfahrpläne unserer Kunden“, kommentierte Petteri Stromberg, Head of Category Sales bei Ynvisible Interactive.

Über Electroninks

Der Hauptsitz und die Hauptfertigungsanlage von Electroninks befinden sich in Austin im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen verfügt über ein tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Materialwissenschaft, Chemie und Design und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Materialien, Tinten und Produkten für Verbraucherelektronikgeräte, einschließlich eigener Verbraucherprodukte. Die neuartigen Chemikalien und das Formulierungsfachwissen von Electroninks beruhen auf einer Marke partikelfreier Tinten und Pasten, die nanopartikel- und flockenbasierte Metallic-Tinten und -Folien direkt ersetzen können. Electroninks geht davon aus, dass reine Metallic-Folien das beste Mittel sind, die Leistung, Zuverlässigkeit, Herstellungs- und Betriebskosten insgesamt zu optimieren. Die Tinten des Unternehmens basieren auf kleinmoleküligen Chemikalien. Die daraus hergestellten Folien können mit digitalen Methoden und branchenüblichen Rolle-zu-Rolle-Verfahren gedruckt werden. Electroninks wurde seit seiner Gründung in die Lieferkette der Verbraucherelektronik aufgenommen und hat eine ganze eigene Verbraucherproduktlinie namens Circuit Scribe entwickelt. Weitere Informationen über Electroninks finden Sie unter www.electroninks.com; www.circuitscribe.com

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge („IoT“) und intelligenter Objekte. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Graphiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren mit sehr niedrigem Stromverbrauch für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen). Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

