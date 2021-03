Yokogawa produziert Biomassematerial

Gründung der Tochtergesellschaft Yokogawa Bio Frontier Inc.

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) gibt den Start von Yokogawa Bio Frontier Inc. zum 22. März bekannt. Die Tochtergesellschaft wird ihre Geschäftstätigkeit auf die Produktion und den Verkauf innovativer pflanzlicher Biomassematerialien sowie die damit verbundenen Lizenz- und Beratungsaktivitäten ausrichten.

Yokogawa Bio Frontier wird sich auf die Entwicklung und Vermarktung von pflanzlichen Biomassematerialien wie Nanocellulose und Ligninmonomer konzentrieren. Die pflanzlichen Bestandteile können als Ersatz für Chemikalien und Materialien verwendet werden, die derzeit aus fossilen Ressourcen stammen, und so einen nachhaltigen Kohlenstoffkreislauf ermöglichen. Das Unternehmen wird Yokogawas langjährige Erfahrung in der industriellen Automatisierung nutzen, um hocheffiziente Extraktions- und Produktionsprozesse und -anlagen zu entwickeln, und Biomassematerialien an eine breite Palette von Kunden in der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und anderen Branchen vermarkten.

Die Bioökonomie gilt als wichtige Säule für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft und ist einer der Schwerpunkte, die im langfristigen Geschäftsrahmen von Yokogawa definiert sind. Der schnell wachsende Markt für Biomassematerialien wurde als ein Bereich identifiziert, in dem Yokogawa seine Kerntechnologien und sein globales Vertriebs- und Servicenetz nutzen kann. Technologien und Know-how in diesem Bereich konnte Yokogawa u.a. durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen wie AlgaEnergy und Bloom Biorenewables SA aufbauen. AlgaEnergy ist ein spanisches Unternehmen, das Technologieführer bei der Herstellung und Anwendung von Mikroalgen ist. Bloom Biorenewables SA ist ein Schweizer Startup, das sich mit seiner hocheffizienten Ligninextraktionstechnologie auf die Nutzung von Biomasse konzentriert. Yokogawa Bio Frontier wird mit diesen und anderen strategischen Partnern zusammenarbeiten, um zur Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft beizutragen.

Über Yokogawa Bio Frontier Inc.

Standort: Musashino City, Tokio, Japan

President und CEO: Mitsuhiro Iga

Kapital: 100 Mio. JPY (Yokogawa Electric Corporation 100 %)

Gründung: 18. Januar 2021

Betriebsaufnahme: 22. März 2021

Geschäftstätigkeit: Produktion und Verkauf von Biomassematerial, Lizenzierung und damit verbundene Beratung.

Website: www.yokogawa.com/ybf

Über Yokogawa

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Information tätig. Der Geschäftsbereich für Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität über die gesamte Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelbranche radikal verbessern. Die Bereiche Tests und Messungen, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Instrumente und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 114 Unternehmen in 62 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3,7 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com .

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen, Produkte, Dienstleistungen und Logos sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210322005387/de/

Yokogawa Electric Corporation

Öffentlichkeitsarbeit, Integriertes Kommunikationszentrum

Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com