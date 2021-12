Yokogawa übernimmt mit PXiSE einen Entwickler von Software zur schnellen Steuerung von Stromnetzen und erneuerbaren Energiequellen

– Lösungen ermöglichen optimierte Energieverteilung, mehr Belastbarkeit in Stromnetzen und höhere Anlagenrenditen –

Die Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) gibt bekannt, dass sie sämtliche ausgegebene Aktien von PXiSE Energy Solutions LLC erworben hat. Das in San Diego ansässige Unternehmen entwickelt Software, mit der Versorgungsunternehmen und anderen Stromnetzbetreiber erneuerbare und dezentrale Energiequellen in Echtzeit verwalten und dadurch eine zuverlässige und stabile Stromversorgung erreichen können. Mit dieser Übernahme will Yokogawa seine Kompetenz im Bereich der Überwachung und Steuerung von Stromerzeugungsanlagen ausbauen und Kunden in den Sektoren der Stromübertragung und -verteilung bei der Erreichung ihrer Ziele für saubere Energie unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213006095/de/

Integration of DERs and grid components through automated grid control (Graphic: Yokogawa Electric Corporation)

Erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarenergie sind für die Verringerung der Treibhausgasemissionen von entscheidender Bedeutung; allerdings ist der damit erzeugte Strom unbeständig, da er von den Wetterbedingungen abhängt. Zudem müssen viel mehr Einheiten über eine größere Fläche hinweg eingerichtet werden, um dieselbe Strommenge wie ein herkömmliches Kraftwerk zu erzeugen. Und zusätzlich werden auch Energieverbraucher selbst zu Energieerzeugern, wenn sie Solaranlagen und Batteriespeichersysteme installieren. Diese Faktoren verändern die Eigenschaften des Stromnetzes, das von Versorgungsunternehmen verwaltet wird.

PXiSE (sprich: „Peiß“) wurde 2016 mit der Idee gegründet, Echtzeitdaten aus dem Stromnetz in Kombination mit künstlicher Intelligenz zu nutzen, um Versorgungsunternehmen dabei zu helfen, die rasch steigende Anzahl dezentraler Energiequellen zu verwalten. Seit der Erprobung dieses Konzepts hat das Unternehmen Projekte mit mehr als einem Gigawatt in den USA, Asien und Ozeanien realisiert und Kunden dabei unterstützt, sowohl ihre Stromnetze besser zu verwalten als auch ihre Emissionsziele zu erreichen. Vor der Übernahme war PXiSE eine Tochtergesellschaft von Sempra, einem Energie-Infrastrukturunternehmen aus den USA, und gehörte teilweise einer Tochtergesellschaft von Mitsui & Co., Ltd.

Die Active Control Technology (ACT) von PXiSE ist eine automatisierte Softwareplattform für die Netzsteuerung, die aus hybriden Kraftwerkssteuerungen, Mikronetzsteuerungen und Systemen für das Management verteilter Energiequellen besteht. ACT ermöglicht eine ganzheitliche Systemoptimierung mit der Integration von dezentralen Energiequellen. In Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien kann die Software auch die Effizienz und Produktion maximieren. Das patentierte ACT-System bietet mehr Verlässlichkeit als herkömmliche Überwachungs- und Steuerungssysteme in der Stromversorgung, da die Schnelligkeit der Messungen und Steuerungen nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Energiequellen ermöglicht. Die Eingliederung von externen Datenbeständen und vorausschauenden Prognosen unterstützt die Kosten- und Gewinnoptimierung.

Im Stromsektor verfügt Yokogawa über jahrzehntelange Erfahrung bei der Bereitstellung und Optimierung von Steuersystemen für herkömmliche Kraftwerke rund um die Welt. Mit PXiSE kann die Yokogawa Group ihren Kunden in der Stromübertragung und -verteilung aus aller Welt dabei behilflich sein, ihre zunehmend diversifizierte Energieversorgungskette besser zu verwalten, den Einsatz erneuerbarer Energiequellen zu maximieren und nicht zuletzt erschwingliche, verlässliche und nachhaltige Energie bereitzustellen.

„Wir freuen uns sehr, zur Yokogawa Electric Corporation zu stoßen, deren Fachkompetenz in Steuersystemen für Kraftwerke und Industrie unsere innovative Technologie zur Stromnetzsteuerung auf beste Weise ergänzt. Zusammen ergibt das Fachwissen von Yokogawa und PXiSE einen enormen Wertzuwachs für die Kunden, die Energiebranche und die Gesamtgesellschaft“, erklärte Patrick Lee, CEO und Mitbegründer von PXiSE Energy Solutions. „Unser Wachstum wird dank dem globalen Technik-, Vertriebs-, Service- und Supportnetzwerk von Yokogawa in hohem Maße gestärkt, und Yokogawa wird seine Ausdehnung in die Sektoren der Stromübertragung und -verteilung beschleunigen können. Gemeinsam freuen wir uns darauf, weltweit eine Führungsposition im Bereich erneuerbarer Energien einzunehmen und den Übergang zu sauberer Energie zu ermöglichen.“

„Yokogawa ist der Auffassung, dass der Dekarbonisierungstrend im Energiesektor eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen aller Zeiten ist“, so Koji Nakaoka, Vorstand und Leiter der Geschäftszentrale für Energie und Nachhaltigkeit sowie der globalen Vertriebszentrale bei Yokogawa Electric. „Die höchst innovativen Technologien von PXiSE gehen auf viele Fragen im Zusammenhang mit der optimalen Produktion und Integration von erneuerbaren und alternativen Energiequellen ein, und wir freuen uns sehr darauf, das Unternehmen in der Yokogawa Group willkommen zu heißen. Ebenso freuen wir uns darauf, diese herausragenden Technologien so bald wie möglich unseren Kunden rund um die Welt zur Verfügung zu stellen.“

Übersicht über PXiSE Energy Solutions LLC.

Ort: San Diego, Kalifornien, USA

Gründungsdatum: Dezember 2016

Hauptgeschäft: Entwicklung und Umsetzung von Softwarelösungen für Stromnetze mit erneuerbaren und dezentralen Energiequellen

Über Yokogawa

Yokogawa bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Messung, Steuerung und Daten für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Chemie, Werkstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel. Yokogawa unterstützt seine Kunden bei Problemstellungen im Zusammenhang mit der Optimierung von Produktion, Anlagen und Lieferketten durch den effektiven Einsatz digitaler Technologien und ermöglicht so den Übergang zu autonomen Abläufen.

Yokogawa wurde im Jahr 1915 in Tokio gegründet und setzt sich mit seinem globalen, 17.500 Mitarbeiter umfassenden Netzwerk von 119 Unternehmen in 61 Ländern für eine nachhaltige Gesellschaft ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen, Produkte, Dienstleistungen und Logos sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211213006095/de/

Ansprechpartner für Medienvertreter



PR-Abteilung, Integrierte Kommunikationszentrale

Yokogawa Electric Corporation

E-Mail: Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com