Yseop als „Best AI Product: Enterprise” im Rahmen der Technical Analyst Awards 2021 ausgezeichnet

Yseop mit dem Best Enterprise AI Product Award im Rahmen der Technical Analyst Awards ausgezeichnet. Bei dem im Jahr 2008 gegründeten Unternehmen Yseop handelt es sich um einen Pionier im Bereich Natural Language Generation (NLG) und Intelligent Report Automation sowie ein weltweit führendes KI-Softwareunternehmen.

Bei den Technical Analyst Awards handelt es sich um die einzigen Awards, die der technischen Analysesoftware, den zugehörigen Daten und der Handelssoftware für den institutionellen Markt gewidmet sind. Die Awards sind nun im dreizehnten Jahr in den Finanzmärkten hoch angesehen und fanden stets unter Beteiligung Hunderter Banken, Research-Häuser und Softwareunternehmen weltweit statt. Die Award-Kategorien werden von einer unabhängigen Award-Jury bewertet, welche die Gewinner aufgrund ihrer herausragenden Leistung ermittelt.

„Wir sind hocherfreut, die Anerkennung durch diese Awards zu erhalten. Dabei handelt es sich um das Ergebnis harter Arbeit unserer Kollegen und die branchenführende Intelligent Report Automation-Lösung - die Augmented Financial Analyst Plattform”, so Emmanuel Walckenaer, CEO von Yseop.

Finanzcontroller und Analysten verbringen 45% ihrer Zeit damit, Daten auszuwerten und zu analysieren, 48% der Zeit mit dem Erstellen und Schreiben von Berichten und 7% der verbleibenden Zeit mit der Kommunikation und Interaktion mit dem Unternehmen.

Yseop verfügt über mehr als 50.000 Nutzer, die seine No-Code-Software und KI-basierte Intelligent Report Automation-Lösung, die Augmented Financial Analyst (AFA)-Plattform verwenden, um Zeit zu sparen. AFA transformiert automatisch komplexe Datensets in qualitativ hochwertige „erzählende” Berichte und ermöglicht fundierte Einblicke - allesamt zuverlässig, effizient und skalierbar.

Mit lediglich wenigen Klicks können Analysten nahtlos textbasierte automatisierte Berichterstattung aus allen strukturierten Finanzdaten, wie beispielsweise Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Abschlussdaten und weiteres erstellen und automatisieren. Dank der Lösung von Yseop, die das Risiko eines menschlichen Fehlers oder jeglichen Interpretationsspielraum durch die Bereitstellung automatisch erstellter und erläuterter Berichte über die erreichten Resultate eliminiert, können Unternehmen eine größere Produktivität und geringere Kosten erzielen.

Die Augmented Financial Analyst-Plattform wurde für umfangreiche Anwendungen auf Unternehmensebene entwickelt, um die Erstellung Hunderter Finanzberichte auf Nachfrage zu erleichtern. Mit einer sofortigen und hohen Kapitalrendite (ROI) können Unternehmen die Lösung von Yseop verwenden, um eine Vielzahl von Problemen unterschiedlicher Unternehmensbereiche zu lösen.

Über Yseop:

Yseop wurde 2008 gegründet und unterhält Niederlassungen in Nord- und Südamerika sowie in Europa. Das Unternehmen ist auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert und ein anerkannter Pionier auf dem Gebiet der Natural Language Generation (NLG)-Technologie. Yseop expandiert weltweit in rasantem Tempo und stellt Automatisierungslösungen auf Unternehmensebene für einige der größten Unternehmen der Welt bereit, darunter in den Bereichen Finanzen (Credit Agricole, Factset, BNP Paribas), Pharmazeutik (Sanofi) und Computersoftware (Oracle). Außerdem arbeitet Yseop mit strategischen Beratungsfirmen und Systemintegratoren wie CapGemini, Accenture und LTI zusammen, die die Einführung und den Einsatz der NLG-Lösung von Yseop unterstützen.

Mit seiner mehrfach preisgekrönten Sprach-KI-Technologie revolutioniert Yseop die Art und Weise, wie Analysen und Berichte erstellt werden. Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Augmented Analyst-Plattform von Yseop ermöglicht Unternehmensanwendern die nahtlose und schnelle Erstellung und Automatisierung von Berichten auf Textbasis aus beliebigen strukturierten Daten.

Das Team von Yseop sieht seine Aufgabe darin, Unternehmen bei dieser digitalen Transformation zu unterstützen. Wir glauben, dass unsere hochmoderne Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz es Unternehmen ermöglicht, die Effizienz ihrer Abläufe zu steigern und die Menschen von mühsamen Aufgaben zu entlasten, damit sie die eingesparte Zeit für mehr Wertschöpfung und kreative Arbeit nutzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter https://yseop.com

Zusätzliche Informationen über Augmented Financial Analyst erhalten Sie unter https://www.yseop.com/solutions/augmented-financial-analyst

