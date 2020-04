Zaghafte Erholung trotz schwacher Konjunkturdaten

Die Corona-Krise schickt die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone auf eine beispiellose Talfahrt. Trotzdem steht der Dax im Plus und kann zumindest zaghaft an seine Erholung anknüpfen. Auch der Dow startet trotz bitterer Arbeitslosenzahlen solide.

