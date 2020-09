Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe fällt deutlich unter Millionenmarke

Washington (Reuters) - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Anträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich unter die Millionenmarke gesunken.

Insgesamt stellten vorige Woche 881.000 Bürger einen Erstantrag, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 950.000 gerechnet, nach 1,01 Millionen in der Woche zuvor. Auch wenn die Zahl nun deutlich gefallen ist, bleibt sie für US-Verhältnisse außergewöhnlich hoch - dies vor allem, weil die Corona-Pandemie die Wirtschaft weiter stark belastet. Die US-Notenbank Fed hat bereits einen Strategieschwenk vollzogen, um wieder Vollbeschäftigung zu erreichen. Sie könnte noch dieses Jahr neue Konjunkturhilfen auf den Weg bringen.