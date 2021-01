Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt leicht

Washington (Reuters) - Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist um den Jahreswechsel herum überraschend gefallen.

Insgesamt stellten vorige Woche 787.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze und damit 3000 weniger als in den sieben Tagen zuvor, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 800.000 Erstanträge gerechnet.

Der schwächelnde Arbeitsmarkt ist eine der größten Herausforderungen für die Notenbank Fed und den künftigen US-Präsidenten Joe Biden. In der Corona-Pandemie gingen mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang nur gut zwölf Millionen zurückgewonnen wurden.

Experten rechnen für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung für Dezember mit einem Anstieg der Jobs außerhalb der Landwirtschaft um 71.000. Dies wäre der schwächste Stellenaufbau seit die Erholung am Arbeitsmarkt nach dem pandemie-bedingten Einbruch im Frühjahr begann.