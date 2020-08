Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe wieder über Millionengrenze gestiegen

Washington (Reuters) - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Anträge auf staatliche Arbeitslosenhilfe überraschend wieder gestiegen.

Insgesamt stellten vorige Woche 1,106 Millionen Bürger einen entsprechenden Erstantrag, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 925.000 gerechnet, nachdem es in der vorangegangenen Woche noch 971.000 waren.

Einige US-Notenbanker wiesen in der jüngsten Sitzung der Federal Reserve laut den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen darauf hin, dass der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt schon jetzt an Fahrt verliere. Sie hielten daher zusätzliche Konjunkturstützen für nötig.