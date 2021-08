Zahl der Arbeitslosen sinkt im August auf 2,57 Millionen

Nürnberg/Berlin (Reuters) - Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im August trotz der Sommerpause weiter gebessert.

Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich zum Vormonat um 12.000 auf 2,578 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent. "Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Schwung", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele.

Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen errechnete die BA für August einen saisonbereinigten Rückgang im Monatsvergleich um 53.000 Erwerbslose. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 40.000 gerechnet. Zudem sank die Zahl der Kurzarbeiter im Juni auf 1,59 Millionen. Der Rekordwert im Zuge der Corona-Pandemie lag im April 2020 bei knapp sechs Millionen.