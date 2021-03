Zahl der Arbeitslosenanträge in USA leicht gesunken

Washington (Reuters) - Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA geht etwas stärker zurück als erwartet.

Insgesamt stellten vergangene Woche 712.000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. In den sieben Tagen zuvor waren es 754.000. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für vorige Woche mit 725.000 Anträge gerechnet.

In der Corona-Pandemie gingen in den USA bislang unter dem Strich an die zehn Millionen Jobs verloren. Mit dem 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpaket von US-Präsident Joe Biden sollen die Folgen der Corona-Pandemie gemildert werden. Vorgesehen sind unter anderem Einmal-Schecks in Höhe von 1400 Dollar für nahezu alle Amerikaner außer Besserverdienern. Die Arbeitslosenhilfe wird überdies bis September aufgestockt.