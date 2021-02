Zahl der Corona-Neuinfektionen geht laut RKI nur noch leicht zurück

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder leicht gesunken.

Das RKI meldete am Freitag 9113 neue Fälle, am Freitag der Vorwoche waren es 9860 gewesen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 56,8 (Vortag: 57,1). Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben zunächst eine Inzidenz von 50 an. Öffnungen etwa des Einzelhandels werden aber erst in Aussicht gestellt, wenn der Wert stabil unter 35 liegt. Außerdem meldete das RKI 508 weitere Fälle, in denen Menschen starben, die positiv getestet wurden.

Auffallend sind weiter die großen geografischen Differenzen. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI in Baden-Württemberg jetzt bei nur noch 41,1. In Thüringen sind es dagegen 116,7, was einen leichten Rückgang gegenüber Donnerstag bedeutet. In Schleswig-Holstein, das in Flensburg eine starke Verbreitung der britischen Virusvariante registriert und dort eine nächtliche Ausgangssperre verhängt hatte, fiel der Wert unter die 50er-Marke (49,1).