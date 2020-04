Zahl der Corona-Neuinfektionen in Spanien auf Vier-Wochen-Tief

Madrid (Reuters) - Im von der Voronavirus-Pandemie besonders schwer getroffenen Spanien hat sich die Zahl der neu Infizierten auf den niedrigsten Wert seit knapp vier Wochen angeschwächt.

Zuletzt habe es 3045 neue Fälle gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Weniger waren es zuletzt am 18. März. Am Montag hatte die Zahl bei 3477 gelegen, am Sonntag bei 4167. Insgesamt gibt es in Spanien damit jetzt 172.541 positiv getestete Personen. Der Zahl der Toten stieg bis Dienstag um 567 auf 18.056. Innenminister Fernando Grande-Marlaska hatte erklärt, die strikten Einschränkungen für das öffentliche Leben hätten geholfen, die Virus-Ausbreitung einzudämmen.

Spanien hat inzwischen mit einer Lockerung der Beschränkungen begonnen. So dürfen einige Unternehmen, darunter Baufirmen, den Betrieb wieder aufnehmen. Geschäfte und Bars dürfen indes weiterhin nicht öffnen und öffentliche Plätze bleiben abgeriegelt. Dies werde auch mindestens bis zum 26. April so bleiben, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa. Ministerpräsident Pedro Sanchez hatte erklärt, jede weitere Lockerung sei davon abhängig, welche Fortschritte Spanien im Kampf gegen das Virus mache. "Wir sind noch immer weit vom Sieg entfernt, von dem Zeitpunkt, da wir unser normales Leben wieder aufnehmen können."