Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder deutlich

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet wieder deutlich steigende Corona-Zahlen: Das RKI registrierte am Montag 78.428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Das sind 16.079 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche, als 62.349 positive Tests gemeldet wurden. Zudem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge. Der Wert kletterte auf 1259,2 von 1231,1 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einer Woche auf 100.000 Einwohner infizieren. Insgesamt liegt damit die Zahl der Infektionen in Deutschland bei mehr als 15,86 Millionen. 24 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Bundesländer hatten erst am Freitag zahlreiche Corona-Lockerungen umgesetzt. Im Rahmen der Bund-Länder-Beschlüsse gilt etwa wieder eine 3G-Regelung in Gastronomie und Hotels, die nun auch von ungeimpften Menschen mit Corona-Test wieder genutzt werden dürfen. Discotheken und Clubs können wieder öffnen. Bei Großveranstaltungen dürfen nun wieder mehr Zuschauer in Hallen und im Freien teilnehmen. Das Gesundheitsministerium hatte am Freitag gesagt, man halte den Höhepunkt der fünften Pandemie-Welle für überschritten.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz hatte das RKI am Freitag mit 6,35 angegeben. Sie gibt an, wie viele Menschen mit einer Corona-Erkrankung in der Woche pro 100.000 Einwohner ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Zahl der Intensivpatienten in Krankenhäusern fiel am Sonntag auf 2072. Grund ist, dass die Krankheitsverläufe bei der Omikorn-Virusvariante im Schnitt weniger schwerwiegend als bei früheren Corona-Varianten sind.