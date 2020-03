Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland überschreitet Tausendermarke

Berlin (Reuters) - In Deutschland hat die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus erstmals die Tausender-Marke überschritten.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete am Montagmorgen insgesamt 1112 Infizierte, nachdem es am Sonntag noch 902 Fälle gewesen waren. Die meisten Infektionen gibt es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen, wo der Erreger inzwischen bei 484 Menschen nachgewiesen wurde. Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg allein wurde das Virus mehr als 290 Mal festgestellt. In Bayern liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei 256 gefolgt von Baden-Württemberg mit 199 Infektionen.

In Berlin wurde das Virus inzwischen bei 40 Menschen nachgewiesen, in Niedersachsen bei 33, in Hessen bei 20, in Rheinland-Pfalz bei 19, in Hamburg bei 17 und in Sachsen bei zehn. Die übrigen Bundesländer liegen im einstellen Bereich. Einzig aus Sachsen-Anhalt werden weiter keine Infektionen gemeldet. Der deutsche Aktienindex Dax stürzte am Morgen um knapp acht Prozent ab und steuert damit auf den größten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu. Neben dem Coronavirus und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft versetzt der Preiskrieg der Erdölstaaten die Anleger in Angst und Schrecken.