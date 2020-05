Zahl der Coronavirus-Toten in Japan steigt auf über 500

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat die Zahl der Toten in Folge des neuartigen Coronavirus die Marke von 500 überschritten. Das berichteten japanische Medien am Sonntag. Mehr als 15 500 Menschen sind nach offiziellen Angaben positiv auf den Erreger getestet worden. Darunter sind auch 712 Menschen, die sich an Bord eines zeitweise unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes befunden hatten. Insgesamt beläuft sich die Zahl der wegen des Virus gestorbenen Menschen bereits auf 530 Menschen, meldete der japanische Fernsehsender NHK.

An diesem Montag will Regierungschef Shinzo Abe über eine Verlängerung des über das gesamte Land verhängten Notstands um rund einen Monat entscheiden. Er gilt bislang zunächst bis zum Ende der "Goldenen-Woche"-Feiertage am 6. Mai. Der Notstand in Japan bedeutet allerdings keine harte Abschottung wie in Europa. Die Bürger sind lediglich dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Zwar sind viele Geschäfte, Restaurants und Kaufhäuser inzwischen geschlossen. Doch in manchen Spielhallen, Parks und an Stränden wurden bisweilen viele Menschen zwar mit einer Maske, aber dicht beieinander gesehen./ln/DP/mis