Zahl der Erwerbstätigen im Februar gestiegen trotz beginnender Corona-Krise

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist im Februar ungeachtet der beginnenden Corona-Krise gestiegen.

Rund 45 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland gingen einer Beschäftigung nach. Das waren 0,5 Prozent oder 214.000 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. "Damit setzte sich der leichte Beschäftigungszuwachs der vergangenen Monate fort", hieß es. Im Januar 2020 hatte der Zuwachs ebenfalls bei 0,5 Prozent gelegen, im November und Dezember 2019 jeweils bei 0,6 Prozent. "Die beginnende Corona-Pandemie wirkte sich damit im Februar noch nicht spürbar auf die Erwerbstätigenzahl in Deutschland aus", erläuterten die Statistiker.

Die Wirtschaftsweisen rechnen für dieses Jahr insgesamt mit einem leichten Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen. Sie erwarten in ihrem Basisszenario einen Rückgang um 20.000. "Trotz des plötzlichen Wirtschaftseinbruchs durch die Corona-Pandemie dürften viele Arbeitgeber zunächst versuchen, ihre Arbeitnehmer im Betrieb zu halten", führten die Experten in ihrem Sondergutachten aus. "Dies erleichtert die zügige Wiederherstellung der vollen Betriebsbereitschaft, sobald die Vorsorgemaßnahmen reduziert werden und die Konsumnachfrage zunimmt."