Zahl der Infizierten in Deutschland steigt - Zahl der Intensivbetten auch

Berlin (Reuters) - In Deutschland liegt die Anstiegsrate bei den Coronavirus-Neuinfektionen weiter deutlich über der angestrebten Zielmarke der Bundesregierung.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag 73.522 Fälle, das sind 6156 mehr als am Vortag. Damit lag die Zahl der Neuinfektionen zwar erneut unter zehn Prozent der Gesamtzahl. Die Zeit bis zu einer Verdopplung dieser Zahl lag bei rund 8,5 Tagen. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch aber gesagt, dass man die Ausbreitung des Virus so verlangsamen müsse, dass sich die Zahl der Neuinfektionen nur noch alle "12, 13 oder 14 Tage" verdoppele. Die Zahl der Toten stieg um 140 auf 872.

Bund und Länder wollen das Gesundheitssystem für die Betreuung einer wachsenden Zahl an Erkrankten ausbauen. Deshalb ist es wichtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bundesweit gelten daher bis mindestens zum 19. April drastische Beschränkungen im öffentlichen Leben und für Unternehmen. Die Krankenhäuser kommen unterdessen offenbar bei ihren Anstrengungen voran, ihre Kapazitäten zu auszubauen. Die Zahl der Intensivbetten sei von etwa 28.000 bereits auf rund 40.000 erhöht worden, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Rheinischen Post". Etwa 15.000 bis 20.000 Intensivbetten davon seien frei. Die Zahl der Betten mit Beatmungsgerät sei von etwa 20.000 auf mittlerweile rund 30.000 angewachsen.

Die Infektions-Entwicklung in den Bundesländern ist sehr unterschiedlich. Besonders schnell stieg zuletzt die Zahl der Fälle nach Angaben des RKI in Bayern, Brandenburg und Saarland. In Hamburg, wo vor wenigen Tagen noch der höchste Anteil an Infizierten pro 100.000 Einwohnern verzeichnet worden war, fiel der Zuwachs dagegen deutlich geringer aus. Die steigende Zahl der Toten hatte das RKI damit erklärt, dass zunehmend auch ältere Menschen infiziert würden. 86 Prozent der Todesfälle betrafen Personen in einem Alter von über 70 Jahren.

Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität, die eine andere Zählweise verwendet, registrierte am Donnerstagnachmittag 78.115 Infizierte in Deutschland, 944 Todesfälle und 19.175 Genesene. Das RKI spricht sogar von mehr als 21.000 Personen, die wieder gesund seien.

Auch in anderen stark betroffenen EU-Staaten wird genau auf die Dynamik bei der Ausbreitung des Coronavirus geschaut: In Italien stieg die Zahl der Neuinfektionen um 4782, etwas mehr als am Vortag. Die Gesamtzahl der festgestellten Infektionen betrug nach Angaben des Zivilschutzes 110.574. Die Zahl der Todesfälle legte um 727 auf 13.155 zu. Das ist in absoluten Zahlen der geringste Anstieg seit dem 26. März. In Spanien starben bislang 10.003 Menschen, was einen starken Anstieg von mehr als zehn Prozent an einem Tag bedeutete. Dagegen erhöhte sich die Zahl der bestätigten Infektionen von 102.136 auf 110.238 etwas langsamer. Mehr als 6000 Menschen würden intensivmedizinisch betreut, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Spanien ist nach Italien das Land mit den meisten Todesfällen weltweit.