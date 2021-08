Zahl der Neuinfektionen steigt auf 8324 - Inzidenz auf 40,8

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter stark an: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 8324 neue Positiv-Tests.

Das sind 3328 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert auf 40,8 nach 37,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 22 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Zwar verliert die Sieben-Tage-Inzidenz wegen der wachsenden Zahl an vollständig Geimpften an Bedeutung. Aber auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern steigt erneut und beträgt nun 569. Weil schwere Krankheitsverläufe meist erst zwei bis vier Wochen nach einer Infektion auftreten, steigt die Zahl der Intensivpatienten zeitverzögert. Betroffen sind von den schweren Verläufen vor allem Nicht-Geimpfte.

Die regionalen Unterschiede sind sehr groß. So verzeichnet Hamburg eine Inzidenz von 74,5 vor Berlin mit 69,2. Am geringsten ist der Wert in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit jeweils 11,1. Sowohl Gesundheitsminister Jens Spahn als auch Kanzleramtschef Helge Braun hatten bereits im Juli davor gewarnt, dass die Inzidenz bei dem derzeitigen Tempo des Anstiegs im Oktober bei 800 liegen könnte.