Zahl der Toten bei Explosionskatastrophe in Beirut auf 100 gestiegen

- von Samia Nakhoul und Ellen Francis

Beirut (Reuters) - Einen Tag nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer auf 100 gestiegen.

Es seien noch mehr Tote unter den Trümmern zu befürchten, sagte der Leiter des örtlichen Roten Kreuzes, George Kettaneh, dem Fernsehsender LBCI am Mittwoch. Fast 4000 Menschen wurden bei der Explosion in einer Lagerhalle verletzt. Die Ursache war weiter unkklar. Die libanesische Regierung vermutete als Auslöser hochexplosives Material, das seit Jahren im Hafen von Beirut gelagert worden sei. US-Präsident Donald Trump sprach von einem möglichen Angriff.[L8N2F701N] Dem trat die britische Regierung entgegen, die Spekulationen über die Ursache als verfrüht bezeichnete. Auch in US-Regierungskreisen hieß es, dass es derzeit keine Hinweise dafür gebe. Zahlreiche Länder boten dem Libanon Hilfe an. Das Land steckt seit längerem in einer Wirtschaftskrise. Zudem macht ihm derzeit ein Anstieg der Coronavirus-Infektionen zu schaffen.

Präsident Michel Aoun sagte, dass 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, das sowohl zur Herstellung von Dünger also auch von Sprengstoff verwendet werden kann, sechs Jahre lang ohne Sicherheitsmaßnahmen im Hafen gelagert worden seien. Er bezeichnete dies als "inakzeptabel" und berief für den Vormittag eine Dringlichkeitssitzung des Kabinetts ein. Ministerpräsident Hassan Diab kündigte an, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Sicherheitskreisen und Medienberichten zufolge wurde die Explosion durch Schweißarbeiten an einem Loch an der Lagerhalle ausgelöst. Eine mit den Ermittlungen vertraute Person sprach von Fahrlässigkeit. Zahlreiche Einwohner richteten ihre Wut gegen die politische Führung, der schon seit längerem von der Bevölkerung Korruption und jahrelange Misswirtschaft vorgeworfen wird. "Diese Explosion besiegelt den Zusammenbruch des Libanon. Ich gebe der herrschenden Klasse die Schuld", sagte Hassan Zaiter, ein Manager eines schwerbeschädigten Hotels.

BÜRGERMEISTER - ES SIEHT AUS WIE IM KRIEGSGEBIET

Rettungskräfte suchten unter Hochdruck weiter nach Opfern. "Es sieht aus wie in einem Kriegsgebiet. Ich bin sprachlos", sagte der Bürgermeister von Beirut, Jamal Itani, zu Reuters, als er sich am Mittwoch vor Ort ein Bild von der Katastrophe machte. Er schätzte die Schäden auf eine Höhe von mehreren Milliarden Dollar. "Das ist eine Katastrophe für Beirut und den Libanon." Das Rote Kreuz richtete nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium Leichenhallen ein, weil die Krankenhäuser überfüllt seien. Auch der Getreidespeicher im Hafen wurde zerstört. Das Land verfüge aber über genügend Vorräte und könne zusammen mit den Schiffslieferungen, die auf dem Weg seien, seinen Bedarf decken, sagte Wirtschaftsminister Raoul Nehme zu Reuters. Die Reserven reichten für knapp einen Monat.

Die Explosion ereignete sich um kurz nach 18.00 Uhr. Sie war so massiv, dass sie sogar im rund 160 Kilometer entfernten Zypern zu hören war. Videoaufnahmen der Katastrophe zeigten zunächst einen Brand und eine Rauchsäule, die aus dem Hafen aufstieg, gefolgt von einer gewaltigen Explosion, die eine weiße Wolke und einen Feuerball in den Himmel schickte. Menschen, die den Vorfall aus hohen Gebäuden rund zwei Kilometer vom Hafen entfernt filmten, wurden durch die Druckwelle umgerissen. Das Hafengelände wurde verwüstet, Autos umhergeschleudert, Fassaden und Balkone abgerissen und ganze Gebäude zerstört. Blutende und weinende Menschen liefen unter Schock durch die Straßen auf der Suche nach Hilfe und nach Angehörigen. Zahlreiche Menschen wurden vermisst.

ZAHLREICHE STAATEN BIETEN HILFE AN

Die Explosion weckte auch Erinnerungen an den Bürgerkrieg von 1975-90 und seine Nachwirkungen, als es immer wieder zu Bombenanschlägen und israelischen Luftangriffen kam. "Die Druckwelle schleuderte mich meterweit weg. Ich war benommen und voller Blut. Die Bilder des Anschlags auf die US-Botschaft 1983, die ich miterlebt habe, schossen mir wieder in den Kopf", sagte Huda Baroudi, ein Designer aus Beirut.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts waren auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft unter den Verletzten. Die genaue Zahl stehe aber noch nicht fest, sagte ein Sprecher am Mittwoch. "Die Lage vor Ort muss als chaotisch bezeichnet werden." Die Bundesregierung bot Hilfe an. Das Technische Hilfswerk (THW) werde nach Möglichkeit noch am Mittwoch mit einem 47 Personen starken Team nach Beirut reisen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Es könne bei der Bergung von Verschütteten, Toten und Sachwerten helfen. Auch Israel, dass mehrere Kriege mit der libanesischen Hisbollah-Miliz geführt hat, bot ebenso seine Hilfe an wie der Iran, der Hauptunterstützer der islamistischen Organisation ist. Auch aus Großbritannien, der Türkei und Zypern kamen Hilfsangebote.