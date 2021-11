Zahl neuer Corona-Fälle steigt deutlich - Inzidenz bei 213,7

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag 21.832 neue Corona-Fälle gemeldet.

Damit hat sich der Wert gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppelt: Es wurden 11.019 neue Positiv-Tests mehr registriert als am Dienstag vor einer Woche, als die Gesundheitsämter 10.813 Neuinfektionen an das RKI übermittelt hatten. Allerdings hatte es vor einer Woche wegen des Feiertags in einigen Bundesländern am Montag weniger Meldungen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf 213,7 von 201,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 169 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96.727. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,8 Millionen Corona-Tests positiv aus.

In Deutschland gibt es ein klares Nordwest-Südost-Gefälle bei den Infektionszahlen. Den höchsten Wert verzeichnet Sachsen mit einer Inzidenz von 483,7, danach folgen Thüringen mit 439,3 und Bayern mit 348. Auch für Baden-Württemberg registriert das RKI mit 256,9 eine hohe Inzidenz. Der Wert in Schleswig-Holstein ist dagegen mit 77 seit Tagen weitgehend stabil. In Sachsen sind 57,1 Prozent der Menschen vollständig geimpft, in Thüringen 61,1. In ganz Deutschland lag der Wert laut Bundesregierung am Montag bei 67,1.