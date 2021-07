Zahlreiche Länder fordern von Taliban in Afghanistan zum Opferfest Waffenruhe

Kabul (Reuters) - Deutschland und zahlreiche andere Länder fordern von den Taliban in Afghanistan vor dem bevorstehenden muslimischen Opferfest eine Waffenruhe.

Zuvor waren Gespräche zwischen den radikal-islamischen Extremisten und der Regierung Afghanistans über eine Aussetzung der militärischen Offensive ergebnislos geblieben.

In der am Montag in Kabul veröffentlichten Erklärung der Länder hieß es, die Taliban sollten zum Opferfest ihre Waffen niederlegen und der Welt zeigen, dass sie sich dem Friedensprozess verpflichtet fühlten. Unterzeichnet war das gemeinsame Papier von dem Nato-Abgesandten und Vertretungen aus 15 Ländern, darunter den USA, Großbritannien, Deutschland, Kanada, Australien und Frankreich. In der Vergangenheit hatten die Taliban vor dem Opferfest wiederholt eine zeitlich begrenzte Waffenruhe ausgerufen und erklärt, die Afghanen sollten die Feierlichkeiten friedlich begehen können. In diesem Jahr gab es eine solche Ankündigung nicht. Das mehrtägige Fest beginnt am Dienstag.

Aktuell rücken die Taliban in immer weitere Teile des Landes vor. Hintergrund ist der angekündigte Rückzug der US-Truppen aus dem Land. Andere Länder wie Deutschland haben ihre Soldaten bereits abgezogen. Die Taliban hatten Afghanistan von 1996 bis 2001 beherrscht und die Menschenrechte massiv beschnitten. Nun droht dies erneut. In der Erklärung der westlichen Länder vom Montag hieß es, man verurteile das aktuelle Vorgehen der Taliban, Schulen und Medienunternehmen zu schließen.