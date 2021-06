Zahlreiche Tote bei Hitzewelle im Westen Kanadas und der USA

Portland (Reuters) - Die Rekordhitze von fast 50 Grad Celsius im Westen Kanadas und der USA hat zu zahlreichen Todesopfern geführt.

Die kanadische Küstenprovinz British Columbia verzeichnete von Freitag bis Montag mindestens 233 Todesfälle und damit fast doppelt so viele wie sonst im Durchschnitt in diesen vier Tagen, wie die Behörden mitteilten. Seit Beginn der Hitzewelle Ende vergangener Woche habe es einen signifikanten Anstieg der gemeldeten Todesfälle gegeben. Vermutlich habe die extreme Hitze von bis zu 46,6 Grad Celsius dazu beigetragen, hieß es. Es werde befürchtet, dass die Totenzahl wegen Nachmeldungen noch steigen werde. Auch aus dem Nordwesten der USA wurde von Hitzetoten berichtet. Im Bundesstaat Washington starben den Behörden zufolge drei Männer zu Hause an einem Hitzschlag, aus Oregon wurden ebenfalls drei Tote gemeldet.

Den Küstenregionen brachte eine frische Brise vom Pazifik inzwischen eine merkliche Abkühlung. Aber östlich des Kaskadengebirges in Oregon und Washington hielt das außergewöhnlich heiße Wetter an, die Warnungen vor übermäßiger Hitze blieben in Kraft. In Salem, der Hauptstadt von Oregon wurde in den vergangenen Tagen mit 47,2 Grad Celsius die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1890er Jahren gemessen. Der US-Wetterdienst sagte auch für den Rest der Woche weitere Hitze in den Bundesstaaten Idaho und Montana voraus. Experten zufolge stehen die Hitzewellen, die in diesem Jahr über Teile der Vereinigten Staaten hereingebrochen sind, nicht direkt mit dem Klimawandel in Verbindung. Aber ungewöhnliche Wetterphänomene könnten angesichts der steigenden globalen Temperaturen häufiger auftreten, sagte Meteorologe Eric Schoening vom US-Wetterdienst.