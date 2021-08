Zahlungsabwickler Adyen profitiert vom Shopping-Boom - Erwartungen übertroffen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der durch die Corona-Pandemie verstärkte Trend zum Bezahlen mit Karte und Smartphone treibt den niederländischen Zahlungsabwickler Adyen weiter kräftig an. Während der Boom des Online-Shopping dem Unternehmen schon eine Weile Rückenwind verleiht, legten zuletzt auch die Geschäfte rund um Software für die Geschäftsabwicklung in Läden stark zu. Insgesamt wickelte der Konzern im ersten Halbjahr Zahlungen von 216 Milliarden Euro ab, ein Plus von zwei Dritteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Den Umsatz steigerte Adyen in den ersten sechs Monaten des Jahres um fast die Hälfte auf 445 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) wuchs um knapp zwei Drittel auf 273 Millionen Euro. Unter dem Strich verdienten die Niederländer mit 209 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Sie schnitten damit insgesamt deutlich besser ab als von Analysten erwartet.

Das könnte der Aktien am Donnerstag frischen Schwung verleihen. Erst zur Wochenmitte hatte das Papier ein Rekordhoch von knapp 2410 Euro erreicht. Allein 2021 legte der Kurs um mehr als ein Viertel zu - nach einem Plus von gut 160 Prozent 2020. Anleger der ersten Stunde, die die Papiere beim Börsengang im Juni 2018 zu 240 Euro zugeteilt bekommen hatten, haben ihren Einsatz mittlerweile auf das Zehnfache gesteigert.

Der seit September im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Konzern bringt es mittlerweile auf einen Börsenwert von knapp 73 Milliarden Euro. Damit bringt er mehr auf die Waage als die meisten Dax-Titel.

Und Adyen-Chef Pieter van der Does will das Wachstumstempo des Konzerns weiter hoch halten. Für die kommenden Jahre peilt er weiter ein jährliches Umsatzplus von durchschnittlich mindestens rund 25 Prozent an. Dazu heuert das Unternehmen auch weiter viele neue Mitarbeiter an. Per Ende Juni kam Adyen auf gut 1950 Beschäftigte, gut ein Drittel mehr als vor einem Jahr.

Langfristig soll zudem ein größerer Teil der Erlöse als operativer Gewinn beim Unternehmen hängen bleiben. Die entsprechende Marge soll so auf mehr als 65 Prozent steigen von aktuell gut 61 Prozent. Allerdings nennt das Unternehmen dafür keinen genaueren Zeitrahmen./mis/nas/jha/