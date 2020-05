ZALANDO - Aktie im Höhenrausch

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 61,480 € (XETRA)

Die Aktien des Online-Versandhändler gehörten in den vergangenen drei Monaten neben HelloFresh und Sartorius zu den Top Performance im MDAX. Hier stehen auf Sicht der vergangenen drei Monate über 50 % Kursgewinn zu Buche.

Wie ist die charttechnische Situation einzustufen?

Nach dem Ausbruch über den wichtigen Horizontalwiderstand in Form des bisherigen Allzeithochs aus dem Juli 2018 bei 50,50 EUR kannten die Käufer kein Halten mehr: Die Aktie zog mit einer Aufwärtskurslücke über den Widerstandsbereich am 07. Mai direkt bis über die 60 EUR Marke durch.

Es liegen zwar bislang keinerlei Umkehrsignale im Sinne einer bärischen Trendwende vor, aber nach solch einer Rallybewegung ist die Aktie nun natürlich zunehmend anfällig für Gewinnmitnahmen.

Ein Kauf auf aktuellen Niveau bietet sich daher unter Chance Risiko Aspekten nicht mehr unbedingt an. Hierfür sollte eine mögliche bullische Konsolidierungsformation oder aber ein Rücksetzer an das Ausbruchsniveau im Bereich 50 bis 52 EUR abgewartet werden - auf aktuellem Niveau kann kein vernünftiges Risiko definiert werden.

