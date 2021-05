Zalando-Aktie: Kommt morgen der große Knall?

Bei der Zalando-Aktie wird es noch in dieser Woche ernst. Der E-Commerce-Akteur präsentiert am 6. Mai dieses Jahres seine Zahlen für das erste Quartal. Das könnte zu einem Impuls für die Aktie führen, die zuletzt übrigens schlecht performt hat.

Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs von 83,30 Euro (05.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) erkennen wir schließlich: Die Rekordkurse von teilweise über 100 Euro sind passé. Zumindest für den Moment und mit Blick auf die Zalando-Aktie.

Die frischen Quartalszahlen könnten jedoch durchaus ein Überraschungspotenzial besitzen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was wir mit Blick auf dieses Zahlenwerk erwarten können.

Zalando-Aktie: Erwartungen an ein Q1!

Wie wir mit Blick auf das erste Quartal der Zalando-Aktie erkennen können, gibt es einige Wasserstandsmeldungen, die wir berücksichtigen können. Das Management hat bei der Präsentation der Zahlen für das vierte Quartal nämlich definiert, was man für das Gesamtjahr 2021 erwartet.

Das Management hinter der Zalando-Aktie ging jedenfalls zu diesem Zeitpunkt und für das Gesamtjahr 2021 von einem Wachstum beim Gross Merchandise Volume in einer Spanne zwischen 27 und 32 % aus. Zudem rechnen die Verantwortlichen damit, dass die Umsätze im Jahresvergleich und im Gesamtjahr um 24 bis 29 % klettern. Das erste Quartal könnte jedoch ein Zeitraum sein, der beim Wachstum stärker ist.

Die Verantwortlichen sprachen zuletzt nämlich davon, dass das Gross Merchandise Volume in den ersten drei Monaten um ca. 50 % gesprungen sein könnte. COVID-19 führt dabei augenscheinlich zu einer Sonderkonjunktur, was sich in einem solch starken Wachstum niederschlagen soll. Das könnte zu einem Wachstumskick bei der Zalando-Aktie führen.

Im ersten Quartal könnte der E-Commerce-Akteur daher einen wichtigen Schritt in Richtung eines Gross Merchandise Volumes in einer Spanne zwischen 13,6 und 14,1 Mrd. Euro gehen. Auch auf die Umsätze dürfte das einen starken Effekt haben. Wie stark? Das werden wir vermutlich sehen, sobald der E-Commerce-Akteur sein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert hat.

Es wird spannend!

Die Zalando-Aktie dürfte daher noch in dieser Woche überaus spannend sein. Die Quartalszahlen und Prognosen sprechen für eine Wachstumsbeschleunigung. Insbesondere beim Gross Merchandise Volume erkennen wir eine erste Wasserstandsmeldung, die das Management im Vorfeld bereits abgegeben hat.

Es geht jedoch nicht um solche kurzfristigen Ziele. Nein, sondern um die längerfristige Vision hinter der Zalando-Aktie. In den nächsten Jahren möchte das Management des E-Commerce-Akteurs schließlich das Warenvolumen von zuletzt knapp über 10 Mrd. Euro auf über 30 Mrd. Euro steigern. Auch im ersten Quartal und im Gesamtjahr 2021 dürfte der E-Commerce-Akteur einen wichtigen Schritt in diese Richtung gehen können.

