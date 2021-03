Zalando-Aktie mit starken Wachstumszielen: 3 Kennzahlen musst du kennen!

Die Zalando-Aktie ist weiterhin eine spannende, trendstarke Wachstumsgeschichte. Die jüngsten Quartals- und Jahreszahlen sind dabei ein weiteres Mal sehr wachstumsstark gewesen. Allerdings ist es insbesondere die Prognose, die Foolishe Investoren aus den Socken haut.

Das Management hinter der Zalando-Aktie rechnet bis zum Geschäftsjahr 2025 mit einem Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro. Das wiederum ist unsere erste Kennzahl, um die es heute gehen soll. Auf Basis des aktuellen operativen Verlaufs entspricht das nämlich noch einem Verdreifachungspotenzial der aktuellen Ausgangslage.

Allerdings existieren noch zwei weitere spannende Wachstumsziele und Kennzahlen, die Foolishe Investoren jetzt kennen sollten. Hier ein Blick hinter diese spannende E-Commerce-Aktie, Prognosen und Bewertungskennzahlen.

Zalando-Aktie: 13,6 bis 14,1 Mrd. Euro in 2021!

Vielleicht ordnen wir diese langfristigen Ziele in die aktuellen Wachstumsraten der Zalando-Aktie ein. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management des E-Commerce-Akteurs jedenfalls mit einem Gross Merchandise Volume in einer Spanne zwischen 13,6 und 14,1 Mrd. Euro. Das entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

Hier kam der E-Commerce-Akteur schließlich auf einen Wert von 10,7 Mrd. Euro. Das zeigt mir: Auch das Jahr 2020 wird ein deutliches Wachstum erleben. Möglicherweise ein überproportionales, was sich überdies auch in einer Umsatzprognose mit einem Wachstum von 24 bis 29 % auf einen Wert in einer Spanne zwischen 9,9 und 10,3 Mrd. Euro niederschlägt.

Wenn das Zalando-Management diese Ziele erreicht, könnte die fundamentale Bewertung vergleichsweise preiswert sein. Zalando kommt derzeit auf einen Börsenwert von 21,7 Mrd. Euro. Das heißt, das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte für das laufende Jahr bei knapp über 2 liegen. Wenn du mich fragst, ist das alles andere als teuer.

GMV-Wachstum von 50 % im Q1

Allerdings ist das nicht die einzige spannende Zahl. Die Zalando-Aktie könnte nämlich gerade jetzt im ersten Quartal vor einem herausragenden Wachstum stehen. Das Management des E-Commerce-Akteurs spricht von einem außerordentlich starken Start, der sich rein quantitativ bemerkbar macht.

So soll das Gross Merchandise Volume (kurz GMV) im ersten Quartal um 50 % im Jahresvergleich steigen. Ein wirklich überproportionales Wachstum, das wir natürlich auch auf einen COVID-19-Effekt schieben können.

Je nachdem, wie die kommenden Wochen und Monate weitergehen, könnten die aktuellen Prognosen vielleicht zu konservativ sein. Ein Wachstum beim Gross Merchandise Volume von 50 % bei der Zalando-Aktie im Q1 zeigt mir jedenfalls, dass gerade jetzt ein Zeitraum ist, in dem die Wachstumsgeschichte ihre volle Stärke ausspielen kann. Sollte es beim Thema COVID-19 im zweiten und dritten Quartal keine wesentliche Besserung geben, so könnten die Prognosen möglicherweise noch getoppt werden.

Zalando-Aktie: Definitiv attraktiv!

Die neuen Prognosen der Zalando-Aktie sind daher überaus interessant. Das Wachstum scheint sich derzeit zu beschleunigen, die Bewertung ist weiterhin moderat. Möglicherweise ist das auch mit dem aktuellen Discount ein überaus attraktives Gesamtpaket.

