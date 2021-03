Zalando-Aktie will hoch hinaus: 30 Mrd. Gründe, jetzt auf die Aktie zu setzen?

Die Zalando-Aktie besitzt auch weiterhin ein fantastisches Wachstum. Im vierten Quartal zeigte der E-Commerce-Akteur erneut, was in ihm steckt. Sowie, dass das Umsatzwachstum und das Wachstum beim Gross Merchandise Volume erneut in eine deutlich zweistellige Wachstumsrunde gegangen sind. Das dürfte inzwischen so weit bekannt sein.

Allerdings möchte das Management hinter der Zalando-Aktie hoch hinaus und wagt es, bereits mittelfristig ambitioniert zu denken. Genauer gesagt könnte es bis zum Jahre 2025 jetzt 30 Mrd. Gründe geben, weshalb Foolishe Investoren die Aktie näher in den Fokus rücken sollten. Hier die spannenden Details, die jetzt im Rahmen des aktuellen Jahresberichts ebenfalls veröffentlicht worden sind.

Zalando-Aktie: Die 30 Mrd. Gründe im Blick

Wie du dir mit Sicherheit denken kannst, handelt es sich bei den 30 Mrd. Gründen um Euro. Aber lass uns trotzdem ein wenig näher konkretisieren, was sich genau hinter dieser Zahl beziehungsweise Zielvorstellung verbirgt. Das Management von Zalando spricht jedenfalls davon, dass man bis zum Jahre 2025 ein Gross Merchandise Volume in dieser Größenordnung erreichen möchte. Das klingt definitiv spannend.

Zalando kam im gesamten Geschäftsjahr 2020 auf ein Gross Merchandise Volume von 10,7 Mrd. Euro. Das heißt, der Wert könnte sich innerhalb der nächsten fünf Jahre noch einmal knapp verdreifachen. Ein Wachstum, das natürlich weder an den Umsätzen noch an den Ergebnissen hinter der Aktie vorbeigehen dürfte.

Das zeigt, dass der Zalando-Aktie möglicherweise eine Wachstumsbeschleunigung bevorsteht. Oder zumindest eine Phase des Wachstums auf dem derzeitigen hohen Niveau. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnet das Management jedenfalls mit einem Wachstum beim Gross Merchandise Volume in einer Spanne zwischen 27 und 32 %. Damit dürfte der E-Commerce-Akteur mittel- bis langfristig auf Zielkurs sein, um die Mehrjahresziele zu erreichen. Wobei der Wachstumskurs natürlich gehalten werden muss.

Auch das ist jedoch nicht alles, was Foolishe Investoren jetzt zur Zalando-Aktie wissen müssen. Das Management peilt außerdem an, 10 % des gesamten europäischen Modemarktes auf der eigenen Plattform zu vereinen. Ein Etappenziel, das zeigt: Mit dem Ökosystem könnte hier womöglich ein klar führender E-Commerce-Akteur in dieser größeren Nische entstehen.

Für die Ziele & Wachstum ist die Bewertung nicht teuer

Die Zalando-Aktie könnte daher vor sehr erfolgreichen Jahren stehen, in denen sich das Wachstum weiterhin festigt. Mit Blick auf die derzeitige Bewertung stellen wir fest, dass der E-Commerce-Akteur auf einen Börsenwert von ca. 22,6 Mrd. Euro kommt. Wenn du mich fragst, ist das für die Ziele, das Wachstum und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 3 alles andere als teuer. Zumal sich das Volumen in den nächsten Jahren verdreifachen könnte.

Das zeigt mir: Ja, die Zalando-Aktie hat durchaus einen näheren Blick verdient. Vielleicht auch mehr, wenn man als Investor an die ausgegebenen Ziele der nächsten Jahre glaubt und die Vision des Managements teilt.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Foto: Zalando