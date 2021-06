Zalando-Aktionär? Die Kinnevik-Beteiligung ist irrelevant

Bist du ein Zalando-Aktionär? Falls ja, gibt es einen Namen, der immer mal wieder für Bewegung gesorgt hat: nämlich Kinnevik. Hierbei handelt es sich um einen frühen Großinvestor, der in der Spitze mehr als jede fünfte Aktie an dem E-Commerce-Akteur hielt, sich jedoch sukzessive von seiner Beteiligung getrennt hat.

Sollten Foolishe Investoren der Zalando-Aktie auf die Marschroute von Kinnevik achten? Das ist natürlich eine interessante Frage. Ich jedenfalls behaupte einfach mal sehr kühn: Die Beteiligung des inzwischen ehemaligen Großinvestors ist für Foolishe Investoren irrelevant. Hier liest du, warum.

Zalando-Aktie: Kinnevik war gestern

Zunächst einmal ist die Beteiligung von Kinnevik in die Zalando-Aktie überaus irrelevant, weil sie der Vergangenheit angehört. In diesem Jahr trennte sich der Großinvestor bereits von Aktien. Beziehungsweise hat seine gehaltenen Anteilsscheine inzwischen selbst per Aktiendividende an die eigenen Investoren zahlbar gemacht. Eine Maßnahme, die dazu führt, dass der Großinvestor nicht mehr hinter dem E-Commerce-Akteur steckt.

Die Aktionäre von Kinnevik, die jetzt auf den Zalando-Aktien sitzen, können nur mittelbar die Anteilsscheine handeln. Die Aktien von Kinnevik sind nämlich nicht börsennotiert, was daran liegt, dass der Investor zu einem frühen, nicht börsennotierten Zeitpunkt eingestiegen ist. Allerdings gibt es bis zum 14. Juli ein Umtauschrecht gegen die deutschen Aktien, die wiederum handelbar sind. Der Druck in den vergangenen Wochen und Monaten zeigt: Möglicherweise hat so mancher Investor davon Gebrauch gemacht und sich ebenfalls von seiner Beteiligung getrennt.

Kinnevik ist daher möglicherweise für den Aktienkurs von Zalando relevant. Nicht jedoch für die operative Performance. Und genau hier ist es im Endeffekt, wo Foolishe Investoren ihre Investitionsthese anknüpfen lassen.

Warum investierst du …?

Die meisten unternehmensorientierten Investoren bei der Zalando-Aktie dürften investiert bleiben, weil sie Potenzial sehen. Der E-Commerce-Akteur etabliert sich immer weiter im Modeversandhandel und in seiner Fashion-Nische. Ein klarer Wachstumsmarkt, der weiterhin ausgereizt werden kann.

42 Mio. Verbraucher dürften europa- und selbst deutschlandweit noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auch ein Gross Merchandise Volume von zuletzt über 10 Mrd. Euro ist zwar bemerkenswert, aber nicht die obere Messlatte. Zumal das Management hinter Zalando davon spricht, bis 2025 auf ein Warenvolumen von 30 Mrd. Euro zu kommen.

Wir sehen daher: Es gibt noch weiteres Wachstumspotenzial bei der Zalando-Aktie. Zweistellige Wachstumsraten sind in den nächsten Jahren noch möglich und wahrscheinlich. Das Trennen von Kinnevik von den eigenen Aktien mag zwar die Aktienkurse belastet haben, nicht jedoch die Investitionsthese.

Der Artikel Zalando-Aktionär? Die Kinnevik-Beteiligung ist irrelevant ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

