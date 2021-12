Zalando – Auf den letzten Drücker!

Zalando von der Gunst der Anleger, entsprechend konnte die Aktie frische Rekorde erklimmen. Dieses Jahr präsentiert sich dagegen in einem Seitwärtsmodus, es verdichten sich die Hinweise auf eine potenzielle Trendumkehr Im abgelaufenen Jahr profitierte der Online-Modehändlervon der Gunst der Anleger, entsprechend konnte die Aktie frische Rekorde erklimmen. Dieses Jahr präsentiert sich dagegen in einem Seitwärtsmodus, es verdichten sich die Hinweise auf eine potenzielle Trendumkehr

Vor dem Corona-Crash notierte die Zalando-Aktie im Mittel um 35,00 Euro herum, der Pandemie bedingte Crash zwang das Papier zeitweise auf einen Wert von 27,33 Euro runter. Der Lockdown rief aber ganz schnell Bullen auf den Plan, die Aktie vervierfachte ihren Wert nahezu bis Jahresende. Nach dem Rekordhoch von 105,90 Euro aus Sommer dieses Jahres knickten die Notierungen auf die markante Horizontalunterstützung von 73,80 Euro ein. Zwar konnte diese Unterstützung zuletzt für erneute Kursgewinne sorgen, seit dem Sommerhoch herrscht aber noch ein Abwärtstrend, außerdem verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Trendumkehr durch den vorliegenden Kursverlauf seit Ende 2020 in Form einer SKS-Formation.

Bulle vs. Bär

Solange sich die Zalando-Aktie zwischen 73,80 und grob 85,00 Euro seitwärts bewegt, ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral zu bewerten. Ein Ausbruch über diese Marke könnte den kurzfristigen Abwärtstrend allerdings beenden und würde infolgedessen Aufwärtspotenzial zurück an 87,36 Euro erlauben zu vollziehen. Im weiteren Verlauf könnten sogar noch einmal die Rekordstände bei 105,90 Euro angesteuert werden. Wird dagegen der markante Unterstützungsbereich von 73,80 Euro aufgegeben und per Wochenschlusskurs bestätigt, dürfte die beschriebene SKS-Formation Gültigkeit erhalten und würde dadurch ein Verkaufssignal generieren. In diesem Szenario müssten Investoren mit Abschlägen zurück auf 65,19 und darunter rund 50,00 Euro rechnen. Noch ist allerdings nichts entschieden, die im weiteren Verlauf vorgestellten Zertifikate erlauben es auf beide Richtungen zu setzen.

Widerstände: 79,18; 81,98; 83,27; 84,55; 87,36; 91,02 Euro

Unterstützungen: 75,00; 73,06; 70,00; 67,08; 65,19; 61,32 Euro

Zalando in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.09.2020 – 09.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000ZAL1111

Zalando in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.12.2016 – 09.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000ZAL1111

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Zalando für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Zalando für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

