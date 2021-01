ZALANDO - Die Bullen treiben es bunt

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 96,380 € (XETRA)

Die Aktie von Zalando befindet sich in einer langfristigen und volatilen Aufwärtsbewegung. Der Startschuss fiel nach einem Tief bei 17,01 EUR im Oktober 2014. Im Juli 2018 erreichte der Wert ein Zwischenhoch bei 50,34 EUR und korrigierte anschließend ausführlich.

Im März 2020 bildete die Aktie ein Tief bei 27,33 EUR aus. Seitdem befindet sie sich in einer steilen Rally. Dabei brach sie im Mai und August 2020 über obere Trendbegrenzungen aus. Anschließend kletterte sie bis Anfang November auf ein Allzeithoch bei 91,10 EUR. Der Titel überwand dieses Hoch in der letzten Woche und behauptet sich in dieser Woche darüber.

Kaufwelle könnte weiterlaufen

Das Chartbild der Zalando-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Der Ausbruch auf das neue Allzeithoch könnte der Rally noch einmal Auftrieb verschaffen. Ein nächstes Ziel liegt bei rund 111,80 EUR. Später könnte die Aktie evtl. sogar in Richtung 144,50 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter 91,10 EUR wäre unschön, aber erst ein Rückfall unter 73,82 EUR würde zu einem größeren Verkaufssignal führen. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in Richtung 60,00-59,00 EUR oder sogar 50,34 EUR möglich.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)