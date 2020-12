Zalando Long: 85 Prozent Chance!

Zalando -Europas größter Online-Modehändler und Plattformanbieter - wäre über kurz oder lang in den Dax aufgestiegen. Nach der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien steht der Modehändler mit seinen knapp 17 Milliarden Euro nach jüngsten Berechnungen auf Rang 21 unter den größten börsengelisteten deutschen Firmen. Und Zalando hat eine klare Wachstumsstrategie. Die europäische Nummer eins wandelt sich gerade von einem reinen Händler zu einem Plattform-Anbieter, der Provisionen verlangt und mit Logistik-Dienstleistungen verdient. Bereits jetzt bieten etwa 2000 Läden ihre Waren über die Zalando-Website an. Diese Zahl will Zalando im kommenden Jahr verdreifachen. Für 2020 rechnet das Management mit einem EBIT zwischen 375 und 425 Millionen Euro, was im best case mehr als eine Verdoppelung der 166 Millionen von 2019 darstellt.

Nach der Veröffentlichung der starken Q3-Zahlen am 4. November fiel der Online-Riese am 9. November der Rotation hin zu den zyklischen Werten zum Opfer. In der Spitze verlor die Zalando-Aktie an diesem Tag knappe 19 Prozent und es wurde der Kurszuwachs der letzten 8 Wochen ausgelöscht. Aktuell nähert sich der Kursverlauf dem unteren Rand einer Seitwärtsentwicklung an. Der gewaltige Sprung des Vorsteuergewinns von 2019 auf 2020 von über 100 % ist in diesem Ausmaß nicht so schnell zu wiederholen, dennoch ist bis Ende 2022 ein Gewinnwachstum von 30 % geplant. Dies könnte das erwartete KGV auf 67 drücken, wenn der hypothetische Kurs bis dahin konstant bleibt. Die Wachstumsstory ist in 2 Jahren nicht zu Ende und so werden die Marktteilnehmer ein höheres Multiple akzeptieren, was mit weiter steigenden Kursen einhergeht. Mittelfristig sollte die Konsolidierung abgeschlossen werden und der Kurs die Seitwärtsrange nach oben verlassen.

Zalando (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 83,57 // 91,05 Euro Unterstützungen: 75,99 // 67,68 Euro

Fazit

Zalando ist mittlerweile in vielen Märkten die Nummer zwei hinter Amazon. Aber es ist noch sehr viel Marktanteil in einem wachsenden Markt zu gewinnen. Neben dem daily-business wächst der Online-Modehändler als Plattform- und Logistikanbieter und will 2021 bis zu 4000 neue Unternehmen in sein System eingliedern.

Mit einem Mini Future Long (WKN JC52SH) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Zalando-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 5,07 profitieren und das Ziel bei 91,05 Euro ins Auge fassen (2,59 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 12 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 69,80 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,47 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JC52SH Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,46 - 1,56 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 65,11 Euro Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 70,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 79,13 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,59 Euro Hebel: 5,07 Kurschance: + 85 Prozent Quelle: JP Morgan

