Zalando vs. Etsy: Im E-Commerce ist diese Aktie jetzt die 1. Wahl!

Zalando und Etsy stehen für den E-Commerce, allerdings haben beide Akteure unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das deutsche Unternehmen setzt auf den Modeversandhandel, die US-Amerikaner hingegen auf Unikate sowie Self- und Handmade-Waren. Eine Vergleichbarkeit ist jedoch in gewissem Maße gegeben.

Fragt sich jetzt bloß: Welche der E-Commerce-Aktien ist jetzt attraktiver? Insbesondere nach den Zahlen für das erste Quartal könnte diese Frage relevanter denn je sein. Die Performance der Aktien in der Folge der Zahlenwerke ist nämlich absolut unterschiedlich.

Etsy: Nach Q1 auf Tauchstation!

Die Aktie von Etsy ist nach dem Zahlenwerk für das erste Quartal ordentlich abgerauscht. Derzeit notieren die Anteilsscheine des US-amerikanischen E-Commerce-Akteurs auf einem Aktienkursniveau von 167,94 US-Dollar (10.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Das Rekordhoch von zwischenzeitlich 251,68 US-Dollar ist damit in weite Ferne gerückt. Der Grund dafür ist recht einfach: die durchwachsenen Quartalszahlen. Oder, besser: die schwache Prognose, die der E-Commerce-Akteur geliefert hat.

Grundsätzlich ist das Wachstum mit einem Anstieg des Gross Merchandise Volumes mit 132 % im Jahresvergleich und 3,14 Mrd. US-Dollar intakt. Die Umsätze kletterten im gleichen Vierteljahr um über 141 % auf 550,6 Mio. US-Dollar. Zudem schrieb Etsy schwarze Zahlen. Das, was jedoch für eine Belastung gesorgt hat, ist die überaus magere Prognose. Das Management von Etsy rechnet im zweiten Quartal nämlich lediglich mit einem Wachstum zwischen 5 % und 25 % bei Umsätzen und Gross Merchandise Volume. Wirklich lahm.

Mit Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 21,35 Mrd. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis im Moment bei einem Wert von ca. 10. Viel entscheidender: Das Kurs-GMV-Verhältnis, das für den Vergleich mit der Zalando-Aktie womöglich aussagekräftiger ist, läge jetzt bei ca. 1,7. Das wiederum könnte eine günstige Kennzahl sein. Aber riskieren wir jetzt einen Blick auf den Kontrahenten.

Zalando: Immerhin eine bessere Performance

Die Aktie von Zalando hat nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen immerhin eine bessere Performance als die Etsy-Aktie hingelegt. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 84,10 Euro notieren die Anteilsscheine zumindest in der Nähe ihres vorherigen Niveaus. Oder: Diese Wachstumsgeschichte ist, gemessen an der Performance, solide.

Zalando hat ebenfalls ein absolut starkes Quartalszahlenwerk hingelegt. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um starke 47 % auf 2,23 Mrd. Euro. Das Gross Merchandise Volume legte hingegen um ebenfalls deutlich zweistellige 56 % auf 3,2 Mrd. Euro zu, wirklich ein solides Wachstum. Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 sehen ein Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 26 und 31 % vor. Kennzahlen, die in etwa das bestätigt haben dürften, womit Foolishe Investoren gerechnet haben.

Mit Blick auf diesen Kennzahlen erkennen wir bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 21,94 Mrd. Euro ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 2,46 sowie ein Kurs-GMV-Verhältnis von 1,71. Letztere Kennzahl ist nur marginal höher als die von Etsy.

Das ist jetzt die attraktivere Wahl!

Die klarere, attraktivere Wahl ist womöglich die Aktie von Zalando. Das Wachstum ist im Moment klarer, die Bewertung für die Aussichten stärker. Allerdings: Beide Aktien bieten langfristig orientiert eine Menge Potenzial, wenn wir bedenken, dass der deutsche E-Commerce-Akteur das Gross Merchandise Volume in den nächsten Jahren verdreifachen möchte. Etsy hingegen spricht von einem adressierbaren Gesamtmarkt von 1,7 Billionen US-Dollar.

Ich bleibe daher dabei: Beide Aktien verdienen jetzt einen näheren Blick, beide könnten für ihre Wachstumsaussichten über einen Discount verfügen. Auch deshalb setze ich im E-Commerce auf die beiden Aktien.

