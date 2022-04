ZALANDO - Weitere Verkaufswelle?

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 44,330 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 105,90 EUR aus dem Juli 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Am 08. März 2022 markierte der Wert sein aktuelles Tief bei 42,77 EUR.

Von dort aus erholte sich die Aktie zwar auf 51,38 EUR, aber kam dort nicht mehr weiter. Am 05. April scheiterte sie an diesem Hoch. Seitdem steht der Wert wieder unter Druck. Aktuell nähert er sich dem Tief bei 42,77 EUR wieder an.

Verkäufer weiter im Vorteil

Die Zalando-Aktie droht in den nächsten Tagen und 42,77 EUR abzufallen. Kommt es zu einem solchen Rückfall, dann wäre mit weiteren Abgaben gen 36,50 EUR oder sogar 27,33 EUR zu rechnen. Damit würde die Aktie auch in die Nähe des Aufwärtstrends seit dem Allzeittief aus dem Oktober 2014 abfallen.

Sollte der Wert aber doch noch über 51,38 EUR ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine größere Erholung. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung ca. 55,50 EUR und ca. 65,00 EUR führen.

Fazit: Die Zalando-Aktie befindet sich in einer starken Abwärtsbewegung. Daran änderte auch die jüngste Erholung nicht. Die Abwärtsbewegung könnte noch mehrere Wochen anhalten.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 15 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Zalando SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)