ZALANDO - Wie tief denn noch?

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 47,640 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie markierte im Februar 2021 ein Hoch bei 103,25 EUR und startete danach trotz eines neuen Allzeithochs bei 105,90 EUR am 07. Juli 2021 zu einer Topbildung. Seit dem Allzeithoch steht die Aktie stark unter Druck.

Zwar lief die Abwärtsbewegung zeitweise als bullischer Keil ab. Aber am 18. Februar fiel der Wert aus diesem Keil nach unten raus, was zu einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung führte. Am 04. März kam es zum Brich der wichtigen Unterstützungszone zwischen 50,34 EUR und 48,31 EUR. Nach einem Tief bei 42,77 EUR startete eine Erholung, welche die Aktie in diese Widerstandszone führte. Aktuell notiert sie wieder darunter.

Weitere Verkaufswelle droht

Sollte die Zalando-Aktie in den nächsten Tagen unter 36,50 EUR abfallen, dann würde eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Wochen drohen. Ein Rückfall in Richtung 36,50 EUR und sogar 27,33 EUR wäre dann möglich. Damit sich das Chartbild wieder verbessert, müsste der Wert über 50,34 EUR ausbrechen. In diesem Fall wäre eine Erholung an den EMA 50 bei aktuell 59,97 EUR möglich.

Fazit: Trotz der Erholung in den letzten Tagen haben die Bullen auf mittelfristige Sicht nichts gewonnen. Ein Boden ist nicht in Sicht.

Zusätzlich lesenswert:

US-Ausblick - Das Geduldsspiel geht weiter

NORDEX - Kaufwelle hat noch Potenzial

ALPHABET - Wo ist der Glanz geblieben?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Zalando SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)