Willkommener Rücksetzer Nach dem Hype der letzten Wochen ziehen sich die Käufer in Zalando kurzfristig zurück. Eine willkommene Gelegenheit für interessierte Aktionäre! Noch vor zwei Monaten mussten Investoren in der Zalando-Aktie mächtig zittern. Anfang November fielen die Kurse unter den entscheidenden Supportbereich bei 38,45 EUR zurück. Der Ausbruch wurde mehrfach per Tagesschlusskurs bestätigt und auch der folgende Pullback verlief zunächst noch mustergültig. Zurück am alten Support wurde der jetzt zum Widerstand gewordene Bereich Mitte November für Verkäufe genutzt. Es drohte eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit neuen Tiefs unterhalb von 36,50 EUR.Gegen eine solche Entwicklung hatten die Käufer jedoch etwas. Wer den bärischen Ausbruch unter 38,45 EUR Anfang November handelte, hat seine Stopps hoffentlich eng gesetzt. Der bärische Angriff scheiterte nämlich und es kam noch im November zur Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends. Wie so oft wird nach bärischen Fehlausbrüchen die andere Seite vorangegangener Konsolidierungszonen getestet, so auch in Zalando. Hier machte man jedoch nicht halt und die Kurse stiegen noch bis auf ein Hoch bei 75,78 EUR an, bevor gestern Gewinnmitnahmen einsetzten. Weiterlesen