Zara-Mutter Inditex verbucht Gewinneinbruch - Online-Handel boomt

Madrid (Reuters) - Die Corona-Pandemie mit ihren Geschäftsschließungen und Kontaktbeschränkungen hat der Zara-Mutter Inditex im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch eingebrockt.

Der boomende Online-Handel dämpfte derweil die Umsatzeinbußen im stationären Handel und stimmte den Vorstand zuversichtlich, wie der spanische Modekonzern am Mittwoch mitteilte. Nach einem Zuwachs von 77 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro sei der H&M-Rivale zum führenden Online-Modehändler aufgestiegen, sagte Vorstandschef Pablo Isla. "Inditex ist als Unternehmen stärker als vor zwei Jahren dank seines Geschäftsmodells, seiner weltweiten, digitalen und integrierten Vertriebsplattform." Der Manager hofft, dass bis zum 12. April dann auch weitgehend alle Filialen von Zara, Massimo Dutti und Bershka wieder geöffnet haben. Ende Januar zum Abschluss des Bilanzjahres waren 30 Prozent der insgesamt rund 6800 Läden dicht, 52 Prozent waren nur eingeschränkt aktiv.

Die weltweite Nummer Eins unter den Modekonzernen verbuchte 2020 einen Einbruch des Nettoergebnisses um 70 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Der Umsatz ging dank des Online-Booms nur um 28 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro zurück. Trotz der Einbußen sollen die Anteilseigner eine auf 70 Cent (Vorjahr: 0,35) je Aktie angehobene Dividende erhalten inklusive einer Sonderdividende von 48 Cent.

Weltweit ächzen Modehändler unter den Restriktionen in der Corona-Krise. Die Winterkollektionen sind noch nicht verkauft, die Frühjahr/Sommer-Kollektion wird inzwischen ausgeliefert. Inditex-Chef Isla erklärte, die Lagerbestände durch ein strenges Management in Schach gehalten zu haben, sie seien sogar gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent gesunken. Inditex verwendet eine Hochfrequenztechnologie, die als Chip für den Alarm an der Kleidung angebracht ist, um den Lagerbestand zu verfolgen. Diese Tracking-Technologie, die bereits seit einiger Zeit bei Marken wie Zara und Massimo Dutti eingesetzt wird, wurde bis Ende 2020 für alle Marken der Gruppe eingeführt.