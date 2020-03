ZDF-Dreiteiler 'Unterleuten' holt erneut Quotensieg

BERLIN (dpa-AFX) - Der zweite Teil der Romanverfilmung "Unterleuten" von Bestsellerautorin Juli Zeh hat wie bereits der erste Teil den Quotensieg am Mittwochabend zur besten Sendezeit erzielt. Um 20.15 Uhr schalteten 5,91 Millionen Zuschauer zum Dreiteiler "Unterleuten - Das zerrissene Dorf" im ZDF ein. Das entspricht einem Marktanteil von 19,5 Prozent. Der Kölner Sender RTL zeigte um 20.15 Uhr eine Spezialsendung zum Thema Coronavirus und zog damit 3 Millionen vor den Fernseher (9,9 Prozent). Danach schauten noch 1,65 Millionen (5,7 Prozent) ein Best-of der Show "Der Bachelor" nach Abschluss der zehnten Staffel.

Das Erste zeigte um 20.15 Uhr das Drama "Südpol". Das wollten 2,59 Millionen (8,6 Prozent) sehen. Die Show "Das große Promibacken" auf Sat.1 wollten 1,86 Millionen (6,7 Prozent) sehen. ZDFneo strahlte eine Episode des Krimis "Wilsberg" aus und erreichte damit 1,39 Millionen (4,6 Prozent). Zum Actionfilm "Monster Trucks" auf ProSieben schalteten 1,29 Millionen (4,4 Prozent) ein. Vox zeigte die Krimiserie "Law & Order" und verbuchte 1,08 Millionen (3,6 Prozent). Kabel eins setzte auf das Historiendrama "Braveheart" - das interessierte 970 000 Zuschauer (3,9 Prozent)./rin/DP/zb