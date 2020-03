ZDF startet inmitten der Corona-Krise neues Online-Nachrichtenangebot

MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF präsentiert aktuelle Nachrichten auf einer neuen zentralen Online-Plattform. Aus der bisherigen Webseite heute.de wird ZDFheute, das Angebot startete am Mittwoch. Neben einer App gibt es neue auf mobile Geräte abgestimmte Formate, mehr Hintergrundinfos sowie Inhalte eines Faktencheck-Teams. Geplant sind auch exklusive Online-Livestreams. Der lange geplante Start fällt mitten in die Corona-Krise.

Das sei eine Herausforderung, wie die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. Aber gerade in der aktuellen Lage werde ein solches Angebot gesucht und gebraucht. Schausten betonte, es müsse der Anspruch des ZDF sein, perspektivisch zu den führenden Online-Nachrichtenangeboten in Deutschland zu gehören./chs/DP/zb