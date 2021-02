Zehn-Milliarden-Hilfspaket ohne Nachtragsetat möglich

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Trotz zusätzlicher Kosten von etwa zehn Milliarden Euro ist für das neue Corona-Hilfspaket genügend Geld im Bundesetat.

"Es ist im Haushalt dafür Vorsorge getroffen, dass wir solche Entscheidungen treffen können", sagte Finanzminister Olaf Scholz am Donnerstag im Deutschlandfunk. Der SPD-Politiker kann dafür unter anderem auf eine Reserve von 35 Milliarden Euro für Ausgaben im Zusammenhang mit der Pandemie zurückgreifen. Noch keine Festlegung trafen die Spitzen von Union und SPD mit Blick auf den Haushaltsplan für 2022. In knapp sechs Wochen will die Bundesregierung Eckwerte dafür beschließen. In der SPD steigt der Druck, dafür die Schuldenbremse ein drittes Mal auszusetzen.

Die von den Spitzen von CDU, CSU und SPD mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Scholz vereinbarten Hilfen für Familien, Grundsicherungsbezieher, Kultur, Gastronomie und Wirtschaft belaufen sich nach überschlägigen Berechnungen auf rund zehn Milliarden Euro. Etwa 2,9 Milliarden Euro werden in der Koalition für den Kinderbonus und den Corona-Zuschlag in der Grundsicherung angesetzt. Die abgesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie könnte die Einnahmen demnach um etwa 5,1 Milliarden Euro verringern - wovon etwa 1,7 Milliarden auf 2021 entfielen. Die Kosten des höheren Steuer-Verlustrücktrages bezifferte Scholz auf weniger als eine Milliarde Euro. Hinzu kommt eine Milliarde Euro für den Kulturbetrieb.

SPD WARNT VOR "FISKALISCHER VOLLBREMSUNG"

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans wie auch Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus nahmen die laufenden Beratungen über die Haushaltsaufstellung für 2022 und die damit verbundene Finanzplanung bis 2025 in den Blick. Der SPD-Chef sieht gute Gründe für eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse im Grundgesetz. "Was nicht passieren darf: Dass man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, und dann unmittelbar danach auf die volle Bremse tritt und nicht mehr investiert in die Zukunft", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Auch SPD-Vizefraktionschef Achim Post warnte vor einer "fiskalpolitischen Vollbremsung".

Brinkhaus dagegen will an der Schuldenbremse festhalten. "Die Schuldenbremse halten wir für wichtig, auch weil Europa auf uns guckt", sagte er in der ARD. "Unsere Idee ist, rauswachsen aus der Krise und nicht rausverschulden aus der Krise." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte aber schon vorige Woche angedeutet, dass auch in der Union ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse kein Tabu sei. "Möglicherweise werden wir bei der Haushaltsaufstellung 2022 noch mehr Kredite benötigen", sagte Dobrindt.

Scholz räumte ein, in den nächsten Tagen müsse "ganz konkret beschrieben werden, wie wir mit den neuen Herausforderungen umgehen". Selbst wenn alles gut laufe, werde man 2022 und in den Jahren danach geringere Einnahmen haben als noch 2019 erwartet.

IN PLANUNG FÜR 2022 KLAFFT MILLIARDEN-LOCH

Für den Eckwerte-Beschluss der Regierung für den Etat 2022 hat Scholz den 17. März in Aussicht genommen. Angesichts der zusätzlichen Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie und nur langsam wieder steigender Steuereinnahmen ist fraglich, dass er mit der innerhalb der Schuldenbremse möglichen Neuverschuldung von etwa zehn Milliarden Euro auskommt. Diese Größenordnung hatten seine Experten im vorigen Herbst als Spielraum für 2022 berechnet. Durch etwas gedämpftere Konjunkturerwartungen erhöht sich die Summe ein wenig. Die Bundesregierung erwartet, dass die Wirtschaftsleistung erst Mitte 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreicht.

Bereits im Herbst 2020 stand die damals beschlossene Finanzplanung auf tönernen Füßen: Sie sieht für 2022 globale Minderausgaben von 1,9 Milliarden Euro und Mehreinnahmen von acht Milliarden Euro vor. Damit werden Summen bezeichnet, von denen man noch nicht weiß, wo sie eingespart werden oder woher das Geld kommen soll. Zudem sah der Finanzplan die Entnahme von 28 Milliarden Euro aus einer Rücklage vor. Zusammengenommen ergab sich schon im Herbst 2020 eine Lücke von fast 40 Milliarden Euro für den Haushalt 2022 - noch bevor sich der seit November geltende Lockdown in Deutschland abzeichnete.