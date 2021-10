Zeigt die Netflix-Aktie mit diesen starken Zahlen Disney+ die Rücklichter?

Die Netflix-Aktie hat vorgelegt: Im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison hat der Streaming-Platzhirsch inzwischen sein Vierteljahresupdate veröffentlicht. Die erste Reaktion im späten Handel fiel positiv aus, die zweite hingegen ein wenig kritischer. Das große Plus und der große Abverkauf blieben jedoch aus.

Trotzdem können wir sagen: Netflix hat beim Wachstum wieder ein Quäntchen zugelegt, insbesondere beim Neukundenwachstum. Auch die Prognose für das vierte Quartal ist definitiv optimistisch. Zeigt der Streaming-Platzhirsch daher Walt Disney mit Disney+ jetzt wieder die Rücklichter? Spannende Fragen, denen wir uns stellen wollen.

Netflix-Aktie: Die Zahlen im Blick!

Wie wir mit Blick auf die Netflix-Aktie jedenfalls festhalten können, ist das dritte Quartal ein überaus solider Zeitraum gewesen. Die Umsätze kletterten im Jahresvergleich um solide 16,3 % auf 7,48 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei fast 1,75 Mrd. US-Dollar, wodurch sich eine Bruttomarge von 23,5 % ergibt. Solide, solide, wobei das Vorquartal gemessen an diesen Ergebnissen leicht besser gewesen ist.

Netto und unterm Strich blieb ein Ergebnis in Höhe von 1,45 Mrd. US-Dollar hängen, was über dem Wert des letzten Quartals mit 1,35 Mrd. US-Dollar lag. Und zudem im Jahresvergleich den Trend in Richtung Profitabilität bestätigt, das dritte Quartal des Jahres 2020 ist noch mit einem Nettoergebnis von 790 Mio. US-Dollar beendet worden. Je Aktie blieben 3,19 US-Dollar übrig.

Kommen wir zu den nichtfinanziellen Kennzahlen und Prognosen. Die Netflix-Aktie konnte per Ende des dritten Quartals 213,56 Mio. Streamer in den eigenen Reihen begrüßen. Wobei von einem Squid-Game-Effekt gesprochen wird, was offiziell inzwischen die erfolgreichste Serie des Streaming-Platzhirschs ist. Im Jahresvergleich entspricht das wiederum einem Plus von 9,4 %.

Für das vierte Quartal rechnet das Management des Streaming-Platzhirschs mit einem weiteren starken Wachstum bei den Abonnenten auf 222,06 Mio. Streamer. Zudem soll der Umsatz auf 7,71 Mrd. US-Dollar klettern, wobei das operative Ergebnis und das Nettoergebnis mit 500 beziehungsweise 350 Mio. US-Dollar deutlich schwächer ausfallen sollen. Möglicherweise drückt hier der Schuh, der Investoren jetzt verunsichert.

Rücklichter für Walt Disney mit Disney+?

Ob die Netflix-Aktie Walt Disney und Disney+ mit diesem Quartalszahlenwerk die Rücklichter zeigen kann, das wird das kommende Zahlenwerk des US-Medien- und Freizeitkonzerns zeigen. Fest steht jedenfalls, dass der Verfolger mit einem langsameren Wachstum rechnet. Ob das hinter den Zuwächsen bei den Neukunden des Platzhirschs liegt? Abwarten.

Trotzdem können wir erkennen, dass die Netflix-Aktie trotz vieler Jahre in diesem Markt noch immer eine intakte, zwar inzwischen moderatere Wachstumsthese besitzt. Möglicherweise ist das eine Marktentwicklung, von dem Walt Disney mit seinen Streaming-Diensten noch lange profitieren kann. Auch wenn beide Konkurrenten sind: Der Markt dürfte Platz für deutlich mehr als einen Streaming-Akteur beinhalten.

Der Artikel Zeigt die Netflix-Aktie mit diesen starken Zahlen Disney+ die Rücklichter? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool.