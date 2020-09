"Zeit" - Scholz will mit hoher Investition USA bei Nord Stream 2 besänftigen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat einem Medienbericht zufolge mit einer milliardenschweren Offerte versucht, den US-Widerstand gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu brechen.

Anfang August habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seinem US-Amtskollegen Steven Mnuchin zunächst mündlich und später auch schriftlich vorgeschlagen, dass Deutschland bereit sei, den Bau von zwei Spezialhäfen zum Import von Flüssiggas zu finanzieren, berichtete "Die Zeit" am Mittwoch. Über die Terminals in den Häfen Brunsbüttel und Wilhelmshaven wollen US-Firmen amerikanisches Gas nach Deutschland exportieren.

Ein Sprecher des Finanzministeriums wollte zu dem Bericht keine Stellung nehmen. "Ich habe keine Neuigkeiten mitzuteilen."

In dem schriftlichen Vorschlag, der laut "Zeit" am 7. August nach Washington ging, verspricht die Bundesregierung, bis zu eine Milliarde Euro für die Terminal-Bauten. Die USA drohen mit Sanktionen gegen an Nord Stream 2 beteiligte Unternehmen. Mit dem Projekt soll zusätzliches russisches Gas nach Deutschland gelangen.