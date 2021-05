Zeitung - Börse Tokio denkt über längere Handelszeiten nach

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Die japanische Aktienbörse denkt einem Medienbericht zufolge über eine Ausweitung ihrer Handelszeiten nach.

Damit solle der Handelsplatz Tokio für ausländische Investoren attraktiver werden, berichtete das Wirtschaftsblatt "Nikkei" am Montag. In Kürze würden Gespräche mit den Brokerhäusern beginnen, ob am Kassamarkt auch nach 15.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MESZ) gehandelt werden solle.