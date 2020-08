Zeitung - Britische Handelsministerin will gegen US-Zölle auf Verbrauchswaren vorgehen

Bangalore (Reuters) - Die britische Handelsministerin Liz Truss will einem Zeitungsbericht zufolge bei einem Treffen mit ihrem US-amerikanischen Amtskollegen Robert Lighthizer eine Aufhebung der US-Zölle auf Scotch Whiskey und weitere Verbrauchsgüter erreichen.

Sie nannte die Zölle in einem Kommentar in der Zeitung "Telegraph" am Sonntag "inakzeptabel und unfair". "Ich werde kämpfen, damit diese unfairen Zölle im Mülleimer der Geschichte landen", schrieb sie und beschuldigte die Europäische Union, die britischen und schottischen Interessen nicht zu schützen.

Die US-Regierung hatte vergangene Woche angekündigt, im Rahmen eines langjährigen Handelsstreits Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Airbus-Flugzeuge und 25 Prozent auf andere europäische Waren beizubehalten. Eine angedrohte Ausweitung auf weitere Waren oder Erhöhung der Zölle blieb aus. "Ich bin fest davon überzeugt, dass freier und fairer Handel der beste Weg für die Welt und für Großbritannien bleibt", erklärte Truss und fügte hinzu, dass die Gespräche mit den Vereinigten Staaten, Japan, Australien und Neuseeland über neue Freihandelsabkommen gute Fortschritte erzielen würden.