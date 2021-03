Zeitung - Finma-Chef-Branson soll Bafin-Präsident werden

Berlin/Zürich (Reuters) - Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, wechselt Insidern zufolge nach Deutschland.

Branson werde neuer Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin, sagten zwei mit Sutiation vertraute Personen am Montag zu Reuters. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet, Branson solle seinen neuen Posten so früh wie möglich antreten, allerspätestens jedoch am 1. August. Die Bafin war für eine Stellungnahme vorerst nicht verfügbar. Die Finma lehnte einen Kommentar ab.