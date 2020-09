Zeitung - Ford beantragt in Deutschland Staatshilfe

Düsseldorf (Reuters) - Der US-Automobilkonzern Ford hat einem Zeitungsbericht zufolge im Zuge der Corona-Krise um Staatshilfe gebeten.

Ford habe einen Antrag auf eine Staatsbürgschaft in Höhe von 500 Millionen Euro gestellt, berichtet das "Handelsblatt" am Montag ohne konkrete Quellenangabe. Einen großen Teil davon solle der Bund übernehmen, einen kleineren die Bundesländer. Von Ford war zunächst kein Stellungnahme zu erhalten. Die Zeitung zitierte Deutschland-Chef Gunnar Herrmann lediglich mit den Worten: "Zu Beginn der Coronakrise haben wir Kredite evaluiert. Aber wir haben über temporäre Kurzarbeit und andere Maßnahmen unsere Kapitaldecke stabil halten können." Ford hat Deutschland ein großes Werk in Köln und ein weiteres in Saarlouis.