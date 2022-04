Zementkonzern Holcim hebt nach Rekordquartal Ausblick an

Zürich (Reuters) - Preiserhöhungen und Zukäufe haben dem Zementkonzern Holcim im ersten Quartal 2022 Schub verliehen.

Der Umsatz stieg von Januar bis März um ein Fünftel auf den Rekordwert von 6,44 Milliarden Franken, wie Holcim am Freitag mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes Ebit) kletterte um 16,3 Prozent auf 614 Millionen Franken. Analysten hatten einer Umfrage des Schweizer Unternehmens zufolge im Durchschnitt ein operatives Ergebnis von 443 Millionen Franken und einen Umsatz von 6,1 Milliarden Franken erwartet.

Der HeidelbergCement-Rivale hob den Umsatz-Ausblick an. Für das Gesamtjahr peilt Holcim neu ein Wachstum von mindestens acht Prozent auf vergleichbarer Basis an. Bisher hatte der Konzern ein Plus von über sechs Prozent in Aussicht gestellt.